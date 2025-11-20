Планът на САЩ: Украйна ще се възстанови с руски и европейски пари

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

САЩ официално потвърди наличието на нов мирен план за прекратяване на войната в Украйна. Президентът Доналд Тръмп подкрепя новите предложения, заяви официално Белия дом. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио активно контактуват с Русия и Украйна по този точките в плана. Консултациите с двете страни текат равнопоставено, отчитат се всички предложения. През последните 36 часа с "впечатляващо темпо" се проведоха преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна", заяви пък посланикът на САЩ в Украйна Джули Дейвис. Белия дом нарече неразбиране идеята, че договора предвижда едностранни териториални отстъпки. Президентът на Украйна Володимир Зеленски даде съгласие за участие в преговорите.

Украинските медии разпространиха мирния план на САЩ, който се състои от 28 точки:



1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясни въпроси от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Очаква се, че Русия няма да нахлува в съседните страни, а НАТО няма да се разширява повече.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО с посредничеството на САЩ за решаване на всички въпроси, свързани със сигурността, и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Числеността на ВСУ ще бъде ограничена до 600 000 души.

7. Украйна се съгласява да закрепи в своята конституция, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

9. Европейските изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранция от САЩ:

-САЩ ще получат компенсация за гаранцията.

-Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията.

-Ако Русия нападне Украйна, освен решителна координирана военна реакция, ще бъдат възстановени всички глобални санкции, признаването на новата територия и всички други предимства на тази сделка ще бъдат отменени.

-Ако Украйна без причина изстреля ракета по Москва или Санкт Петербург, гаранцията за сигурност ще се счита за невалидна.

11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включващ, но не ограничаващ се до:

-Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се отрасли, включително технологии, центрове за обработка на данни и изкуствен интелект.

-САЩ ще сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително тръбопроводи и хранилища.

-Съвместни усилия за възстановяване на териториите, засегнати от войната, за възстановяване, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

-Развитие на инфраструктурата.

-Добив на полезни изкопаеми и природни ресурси.

-Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, за да ускори тези усилия.

13. Русия отново ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

Отмяната на санкциите ще бъде обсъждана и съгласувана поетапно и индивидуално.

САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество с цел взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за обработка на данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

Русия ще бъде поканена да се върне в Г-8.

14. Замразените руски средства ще бъдат използвани по следния начин.

100 милиарда долара замразени руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна. САЩ ще получат 50% от печалбата от това предприятие. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи обема на инвестициите, достъпни за възстановяването на Украйна.

Останалата част от замразените руски средства ще бъдат инвестирани в отделен американско-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в определени области. Този фонд ще бъде насочен към укрепване на отношенията и увеличаване на общите интереси, за да се създаде силна мотивация да не се връщаме към конфликта.

15. Ще бъде създадена съвместна американо-руска работна група по въпросите на сигурността за подпомагане и осигуряване на изпълнението на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи законодателно политиката на ненападение над Европа и Украйна.

17. САЩ и Русия ще се споразумеят да удължат действието на договорите за неразпространение на ядрено оръжие и контрол върху него, включително Договора СНВ-1.

18. Украйна се съгласява да бъде безядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

19. Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна – 50:50.

20. Двете страни се задължават да въведат образователни програми в училищата и обществото, насочени към разбиране и толерантност към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

-Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

-Двете страни ще се споразумеят да отменят всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

-Цялата нацистка идеология и дейност трябва да бъдат отхвърлени и забранени.

21. Въпросът за териториите:

Окупираните Крим, Луганска и Донецка области ще бъдат признати от страните де факто като руски, включително и от САЩ.

Херсонска и Запорожска области ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване по линията на съприкосновение.

Русия се отказва от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

Украинските сили се изтеглят от част от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на РФ. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

22. След договаряне на бъдещите териториални споразумения, Руската федерация и Украйна се задължават да не променят тези споразумения с сила. Всякакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение.

23. Русия няма да пречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободно транспортиране на зърно по Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за решаване на отворените въпроси:

Всички останали в плен и телата ще бъдат разменени по принципа „всички за всички“.

Всички задържани цивилни лица и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

Ще бъде реализирана програма за събиране на семействата.

Ще бъдат предприети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна се задължава да проведе избори след 100 дни.

26. Всички страни, участващи в конфликта, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и ще се съгласят да не предявяват претенции и да не разглеждат жалби в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Изпълнението му ще бъде контролирано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Тръмп. За нарушенията ще бъдат предвидени санкции.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки за започване на изпълнението на споразумението.