Путин: Западните войски в Украйна са законна цел

Руският президент Владимир Путин заплаши военните, които Коалицията на желаещите планира да изпрати в Украйна като част от гаранциите за сигурност след края на военните действия.

"Ако там се появят някакви войски, особено сега, в хода на бойните действия, това ще са законни цели за поразяване. А ако бъдат достигнати решения, които ще доведат до дългосрочен мир, то тогава не виждам никакъв смисъл в тяхното присъствие на територията на Украйна. Защото ако бъдат достигнати такива договорености, никой не трябва да се съмнява, че Русия ще ги изпълнява в пълен обем. Ние ще уважаваме онези гаранции за безопасност, които трябва да бъдат изработени и за Русия, и за Украйна", каза той на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток. Русия многократно нарушава договорености с Украйна и до самото нахлуване през февруари 2022 г. Путин и приближените му се кълняха, че няма да нападат Украйна. Не е ясно защо сега някой трябва да вярва на думата му.

❗Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил Путин pic.twitter.com/K2olhKbtnQ — Внимание! Говорит Москва! 🇷🇺 Z 👨‍⚕️👀🦁 (@Andjela_Sipovac) 5 септември 2025 г.

Изявлението на Путин идва само ден, след като френският президент Еманюел Макрон каза, че 26 страни са готови да се включат в предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна. Не е ясно колко и кои държави са се съгласили да изпратят военни.

"Русия няма право да забранява разполагането на западни войски в Украйна в случай на достигане на мирно споразумение", каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Пражкия отбранителен форум преди ден. "Защо трябва да ни вълнува какво мисли Русия за Украйна? Украйна е независима държава. Тя сама решава как да гарантира своята безопасност. Финландия не иска разрешение от Русия, за да влезе в НАТО. Украйна също може да покани международни сили за поддържане на мира, ако сметне за нужно. Това е нейно право", добави той.

Путин още каза, че не вижда смисъл да се среща с украинския президент Володимир Зеленски, но е готов да го направи, ако той пристигне в Москва. Макар че Русия има дълга история на убийства и отравяния на опонентите на Путин, Зеленски щял да получи "стопроцентна гаранция за безопасност". Путин смята, че "в момента е невъзможно да се договори със Зеленски по ключови въпроси".

Зеленски вече отхвърли идеята да иде в Москва, като посочи, че редица неутрални страни предлагат да организират преговорите. Той категорично не е съгласен и украинските войски да се оттеглят от територии на Донбас, които руската армия вече години не може да превземе.

Путин продължава да казва какво трябва да прави Украйна. Според него има юридическо-технически трудности за сключване на споразумения за териториите. Тези договорености трябва да бъдат утвърдени от Украйна на референдум, а за това трябва да бъде отменено военното положение в Украйна. "Ако бъде отменено военното положение, трябва веднага да се проведет президентски избори", добява той.

Въпреки многобройните срещи със спецпредставителя на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, както и разговорите с Тръмп, Путин твърди, че досега никой не е обсъждал с него на сериозно ниво договорености за Украйна. Руският президент на практика отхвърли и всички варианти за мирно споразумение, които се разпространяват в публичното пространство, и за пореден път показа, че няма намерение да спира войната срещу Украйна.