Тръмп: Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна

Американският президент смята, че се успее да накара Путин и Зеленски да се срещнат, за да сложат край на войната

Днес, 19:46
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска ще е по-скоро предварителна. Следващата среща трябва да е между Путин и украинския президент Володимир Зеленски, или тристранстранна среща с участието на Тръмп, и точно на нея ще се вземат решенията за приключване на войната на Русия срещу Украйна. Това стана ясно от изявление на американския президент пред журналисти.

"Ще ги затворя двамата в едно помещение, с мен или без мен, и мисля, че те ще решат този въпрос", каза Тръмп. В същото време той каза, че не се предвижда Зеленски да бъде в Аляска в петък, когато ще е срещата с Путин. Тръмп каза, че след разговора ще се обади първо на украинския президент, след това на останалите европейски лидери.

Тръмп очаква срещата му с Путин да е конструктивна, макар че не знае как ще приключи тя. Щял да му каже да приключи войната срещу Украйна. Тръмп щял да разбере в първите две минути дали Путин е настроен за сделка. И ако не е, щял да напусне преговорите. 

Американският президент потвърди, че се обсъжда някаква размяна на територии между Украйна и Русия, без да навлезе в детайли.

"Русия е окупирала някои важни територии и ние ще се опитаме да върнем част от тях на Украйна", каза Тръмп. Той бе видимо раздразнен от изявлението на Зеленски, че Украйна не смята да отстъпва никакви територии на окупатори и че този въпрос е решен в украинската Конституция, която пък може да бъде променена само с референдум.

"Леко се засегнах, че Зеленски казва, че трябва да получи конституционно одобрение. Т.е. той има одобрението, за да започне война и да убива всички, но за обмен на териториите му е нужно одобрение?," възмути се Тръмп. Всъщност Зеленски и Украйна никаква война не са започвали. Те се защитават геройски вече почти четири години, след като бяха нападнати от Русия след многократни уверения от страна на Путин, че това няма да стане.

Тръмп нарече глупав въпросът може ли Украйна да победи Русия. "Русия е воюваща страна. Именно с това се занимават те - водят много войни. Те са победили Хитлер и Наполеон. Руснаците щяха да са в Киев за четири часа, ако се движиха по шосетата. Но един руски генерал решил да мине през селскостопанските ниви. И танковете затънаха в калта. Не знам кой е този генерал, но познавайки Владимир, той вече не е между живите", описа своята версия за войната Тръмп, която до голяма степен повтаря руския наратив за превземането на Киев за три дни. Геройската защита на украинците осуети тези планове, независимо че руската армия нападна по въздух и суша, като се придвижваше към Киев не през полета, а по украинските магистрали.

"Аз се разбирам със Зеленски, но знаете, че не съм съгласен с това, което той направи. Много силно не съм съгласен. Тази война не трябваше да започва", повтори за пореден път Тръмп.

 

Лапсус

Тръмп на два пъти каза, че отива в Русия за преговори с Путин, макар че срещата между двамата трябва да е на американска територия - в Аляска, която до 1867 г. бе част от руската империя, а после е продадена на САЩ за $7,2 млн.

 

 

 

