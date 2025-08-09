CNN: Зеленски сигурно ще лети до Аляска

CNN съобщи, позовавайки се на два независими източника от Белия дом, че украинският президент Володимир Зеленски също ще бъде в Аляска по време на преговорите Тръмп-Путин в петък.

Срещата остава двустранна - между лидерите на САЩ и Русия. Белият дом обаче не е изключил напълно включването на Зеленски, но всичко, което включва Зеленски, вероятно ще се случи след срещата на Тръмп-Путин.

Лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша и Финландия, както и председателят на Европейската комисия публикуваха съвместно изявление, в което заявиха, че пътят към мира не може да бъде решен без Украйна.

"Само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия, заявиха лидерите и подчертаха, че продължават да следват принципа, че международните граници не трябва да бъдат променяни със сила, предадоха Франс прес и ДПА.

"Приветстваме усилията на президента Тръмп да спре кланетата в Украйна" и "сме готови да подкрепим тези усилия на дипломатическо равнище, както и да продължим да оказваме значителна военна и финансова подкрепа на Украйна, включително чрез работата на Коалицията на желаещите, и да поддържаме и налагаме ограничителни мерки срещу Руската федерация", става ясно от декларацията.

Декларацията, публикувана преди предстоящата в петък среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин, е подписана от френския президент Еманюел Макрон, италианската премиерка Джорджа Мелони, полския и британския ѝ колеги Доналд Туск и Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и финландският президент Александър Стуб.



Късно снощи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е на почивка във Великобритания, се срещна с вътрешния министър Лами. В срещата са участвали Андрей Ермак, ръководител на кабинета на украинския президент, Рустем Умеров, министър на отбраната на Украйна, и европейски съветници по националната сигурност.

Европа подкрепи отказа на Украйна да предаде свои територии на Русия без насрещни отстъпки.

Европейските страни заедно с Украйна са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня. Както съобщават на The Wall Street Journal двама европейски служители, запознати с хода на преговорите, документът е предназначен да стане основа за бъдещата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с Путин. Инициативата, съгласувана на среща с високопоставени представители на САЩ във Великобритания, директно отхвърля руското предложение за предаване на контролирани от Украйна райони в Донецка област в замяна на спиране на бойните действия.

Според европейския план, прекратяването на огъня трябва да се случи преди предприемането на каквито и да било по-нататъшни стъпки, насочени към мирно споразумение. Териториални отстъпки са допустими само на взаимна основа — ако Украйна изтегли войските си от една територия, Русия е задължена да се оттегли от друга. Ключовото условие на документа е, че всякакви отстъпки от Киев трябва да бъдат придружени от строги гаранции за сигурност, включително възможното присъединяване на Украйна към НАТО.

“Бъдещето на Украйна не може да бъде определено без украинците, които вече над три години се борят за своята свобода. Европейците също задължително ще участват в решаването на този проблем, защото то това зависи тяхната сигурност”, написа френският президент Еманюел Макрон в Туитър след разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски, канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиера на Великобритания Киър Стармър.

На срещата във Великобритания за обсъждане на руските предложения за край на войната в Украйна участваха представители на Украйна, САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Финландия и Полша. “Срещата бе конструктивна. Предадохме всички наши сигнали. Нашите аргументи се чуват. Опасностите се отчитат”, коментира украинският президент Володимир Зеленски.

Together with @rustem_umerov, we held important meetings with European security advisers, the UK Foreign Secretary, and the Vice President of the United States. I am grateful to each of them for their highly constructive approach.



Our positions were clear: a reliable, lasting…

Във вечерното си обръщение Зеленски фактически потвърди, че Русия в рамките на новите предложения изисква изтегляне на украинските войски от територията на Донбас - при замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска области.

„Сега Путин иска да му бъде простено завземането на юга на нашата Херсонщина, Запорожие, цялата територия на Луганщина, Донецка област и Крим. Този втори опит за разделяне на Украйна няма да допуснем. Познавайки Русия - където има втори, ще има и трети. Руският стремеж да разпорежда с украински територии ще остане само желание“, заяви президентът на Украйна.

Зеленски добави, че контактите с американската страна продължават почти денонощно на различни нива и не всичко от това става публично. Според него тактиката на Путин е очевидна: той се страхува от санкции и се стреми да ги избегне, опитвайки се да размени пауза във войната и убийствата за легализиране на окупацията на украински територии.

Президентът припомни, че когато на Русия беше позволено да вземе Крим, това доведе до окупация на части от Донецка и Луганска области, а липсата на превантивно наказание за струпване на войски по границите на Украйна се обърна в пълномащабно нахлуване.

Сега, отбеляза Зеленски, Путин иска да му простят завземането на Херсонска област, Запорожие, цялата Луганска област, Донецка област и Крим.

Още сутринта Зеленски направи обръщение, в което заяви, че Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии.

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора", каза той.

"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we…

Обръщението очевидно е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Reporter: Will Zelenskyy have to give up territory?



Trump: So we are looking at that but we are actually looking to get some back. And some swapping. It is complicated. It is very complicated. We will get some back, and we will get some switched. There will be some swapping of…

Според множество публикации в западните мрежи Русия е предложила да замрази конфликта по сегашната линия на фронта, ако Украйна се оттегли от цялата Донецка и Луганска област, които руските войски не могат да окупират вече три години. Те дори не са стигнали до най-укрепените украински района - Славянск, Краматорск, Константиновка, Северск, Лиман, дори Покровск. Изобщо не е ясно кои територии трябва да върне Русия на Украйна и как тя се отнася към това. Тя е окупирала част и от Запорожка и Херсонска област и настъпва, без особен успех, в Сумска и Харковска области.

Веднага след като пратеникът на Тръмп - Стив Уилкоф, уведоми европейските партньори за предложението на Москва, Зеленски също разговаря с тях.