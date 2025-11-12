Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски поиска оставките на двама министри заради корупцията в енергетиката

Украинското правителство разпореди спешен одит на ядрената агенция "Енергоатом"

12 Ноем. 2025Обновена
Тимур Миндич
Тимур Миндич

Украинският президент Володимир Зеленски поиска двама министри да бъдат отстранени заради разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна /НАБУ/ за мащабна корупционна схема в енергийния сектор, през която се предполага, че са били отклонени над 100 млн. долара. "Смятам, че министрите на правосъдието и на енергетиката не могат да останат на своите постове", заяви той. Министърът на правосъдието, който преди това беше министър на енергетиката, Герман Галушченко вече бе отстранен. Министърът на енергетиката Светлана Гринчук днес подаде оставка.  В изявление във „Фейсбук“ тя отрече да е извършила нещо нередно.

Зеленски наложи персонални санкции и срещу бизнесмена Тимур Миндич, с когото са съсобственици в компанията "Квартал 95", и срещу Александър Цукерман. Двамата се смятат за основни лица в схемата.

Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO) обвини бизнесмена Тимур Миндич в организиране на схемата. Министърът на правосъдието Герман Галушченко е обвинен в получаване на „лични облаги“ от Миндич в замяна на контрол над паричните потоци в енергийния сектор. 

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начин в енергийния сектор на Украйна - заяви прокурор от SAPO. - Той е използвал приятелските си отношения с президента на Украйна в престъпната си дейност".

Преди два дни НАБУ обяви, че разследването е отнело 15 месеца и е включвало 70 обиска из цяла Украйна. Претърсени бяха и имоти на Галушченко и Миндич. "15 месеца работа и 1000 часа аудио записи. Детайли ще има по-късно", написаха тогава от НАБУ в "Телеграм".

Според изнесените сега подробности НАБУ е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

По-рано обаче украински медии посочиха имената на поне трима: на бившия зам.ръководител на Фонда за държавно имущество, който след това става съветник на министъра на енергетиката - Игор Миронюк, на бившия вицепремиер Алексей Чернишов и на бившия полицай, заемащ длъжността изпълнителен директор по физическата защита и сигурността на "Енергоатом" - Дмитрий Басов. 

 

Украинското правителство разформирова Надзорния съвет на "Енергоатом"

Украинското правителство реагира на скандала снощи и отне правомощията на Надзорния съвет на "Енергоатом". 

„Днес взехме първите решения за рестартиране на "Енергоатом". Правителството прекрати предсрочно правомощията на Надзорния съвет на компанията", заяви премиерът Юлия Свириденко. Тя добави, че след реформата в корпоративното управление „всички лостове за влияние - от назначаването на ръководството до надзора върху дейността на компанията, са в ръцете на Надзорния съвет“.

Освен това Свириденко инструктира министерството на икономиката, околната среда и земеделието да представи нов състав на Надзорния съвет за одобрение от правителството в рамките на една седмица, но след консултации с международни партньори.

„Целта на новия състав е бързото възстановяване на ръководството, провеждането на пълен одит на компанията и предоставянето на всеобхватна помощ на правоприлагащите органи при разследване на евентуална корупция“, отбеляза премиерът.

Тя също така нареди на Държавната служба за одит да извърши спешна ревизия на "Енергоатом", включително на дейността му по обществени поръчки. Материалите от одита ще бъдат предадени на правоохранителните органи и органите за борба с корупцията.

Малко преди това решение на правителството членът на надзорния съвет на "Енергоатом" и бивш министър на икономиката Тимофей Милованов обяви, че е подал оставка.

Обвиненията в злоупотреби в енергийната сфера, когато руската армия атакува масирано тази инфраструктура предизвикаха голямо обществено недоволство в Украйна. Изкореняването на системната корупция е едно от основните изисквания за членството на Украйна в ЕС. През лятото пък президентът Зеленски се сблъска с масова критика от страна на украинците и от Брюксел, когато се опита да постави независимите органи НАБУ и SAPO под контрола на правителството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Енергоатом, Володимир Зеленски

Още новини по темата

В Украйна обискират дома на министър и на бизнес партньор на Зеленски
10 Ноем. 2025

Зеленски разговаря с премиера Желязков за енергетика и оръжие
06 Ноем. 2025

Зеленски се появи на фронтовата линия в Покровск
04 Ноем. 2025

Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
02 Ноем. 2025

Зеленски е готов за мирни преговори в "спешен порядък"
19 Окт. 2025

Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”
17 Окт. 2025

Зеленски обсъди с Тръмп усилването на украинската ПВО
11 Окт. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

Украйна е спряла обучението на военни на Запад
17 Септ. 2025

Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област
09 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Германия и Норвегия обещават милиарди в помощ на Украйна
25 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън