Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна

Известният с проруските си тези доскорошен президент и настоящ премиер Румен Радев даде да се разбере, че започва да взима сериозен завой с позиция, която вече не е просто в подкрепа на тезите на Русия, а е вече насочена срещу помощта за Украйна и най-вече военната такава. Той направи това в изявление пред български журналисти в Париж преди началото на посещението си във Франция, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон по негова покана.

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", обяви Радев. Така българският премиер даде да се разбере, че България ще преосмисли, ще намали или направо ще спре военната помощ за Украйна.

Той отново наблегна, че Европа веднага трябва да почне преговори с Русия. Теза, която беше контрирана от германския канцлер Фридрих Мерц при срещата му с Радев в Берлин преди две седмици. Тогава Мерц подчерта, че първо Русия трябва да спре огъня, за да започнат разговори.

"Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия", натърти сега Радев и продължи: "Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи. Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. А виждате в последните дни, че ситуацията ескалира". Явно има предвид заплахите, които отправи Кремъл, че ще удря систематично Киев и настоя европейските дипломати да напуснат украинската столица. Вчера руската Дума напомни, че страната има ядрен потенциал. Европейските държави и ЕС отвърнаха, че няма да се поддат на шантажа.

Бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ реагира рязко на позицията на Радев за Украйна. Той разкритикува позицията на министър-председателя Румен Радев относно Украйна, която поставя под въпрос бъдещия курс на България към съюзническите ѝ ангажименти в сферата на сигурността.

От думите на Радев се разбира намерение подкрепата за Украйна да бъде „ревизирана и вероятно преустановена“, което Георгиев определи като тревожен сигнал преди предстоящи разговори с европейските партньори в Брюксел.

Според Георгиев именно дипломацията ясно различава „агресор и жертва“, което, по думите му, прави темата още по-чувствителна на международно ниво.

Радев разказа и защо още е във Франция. "За първи път съм в позицията си на премиер, така че нашите разговори ще имат по-прагматична насоченост. Франция е сред нашите водещи партньори в модернизацията на българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радарите, за доставка на ново поколение гаубици, също така и въоръжение за нашите модулни, многофункционални патрулни кораби", каза той.

Той обяви, че с Франция се споделят общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, за развитие на българската енергетика. "Лично с президента Макрон изградихме едно много пълноценно сътрудничество, когато водихме нашата борба в Съвета на ЕС и в Комисията ядрената енергия да се признае за зелена, за необходима, като бъдеще за развитието на една сериозна енергийна база за Европа, но това сътрудничество продължава да се разширява и днес с доставката на свежо ядрено гориво за блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" от Framatome.", каза Радев.

По негови думи е важно Франция да си изпълни ангажимента - "до края на август те трябва да са доставили 12-те броя електрически влакове на Alstom". Това знам, че е много критично и за Франция, но ние ще настояваме да изпълнят тези задължения в срок, защото това е важно за плащането по ПВУ", посочи Радев.

Радев коментира и темата за вписването на българите в конституцията на РСМ: "През 2021 г. за първи път поставих пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. Отне ми 1 година да убеждавам европейските лидери защо това трябва да стане и чест прави на президента Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли 2022 г. и аз вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция така че този консенсус да се изпълнява в неговата пълнота".