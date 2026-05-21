И военният министър се включи в общия хор за преговори с Русия

„Ние сме убедени, че конфликтът няма да бъде решен на бойното поле. Виждаме, че все повече държавни глави от ЕС започват да говорят за сядане на масата на преговорите. Трябва да помислим за хората на фронта, защото това са човешки животи и човешки съдби.“

Това обяви военният министър Димитър Стоянов на среща в София със Стивън Даути, министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии в Министерството на външните работи, британската общност и развитието на Обединеното кралство.

Така шефът на МО се включи в хора на новите български управници, които от дни повтарят, че трябва да се преговаря с Русия. Последно това направи Румен Радев при срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц. "За нас не е важно дали ще има един преговарящ, или повече. Важно е да започнат преговорите. Крайно време е за дипломация и се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо", каза тогава Радев. Мерц обаче подчерта, че първо Русия трябва да спре огъня, за да започнат разговори.

Сега Стоянов също бе контриран от британския министър, който обяви че Обединеното кралство също, подкрепя дипломатическите усилия, но до момента Русия продължава да ескалира своите атаки срещу Украйна.

„Обединеното кралство е важен съюзник на България в НАТО и ключов наш партньор в Европа. Имаме отлични възможности за взаимодействие както в сферата на отбраната и подготовката, така и по линия на индустриалното сътрудничество“, каза още Стоянов на срещата с Даути.

Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество, сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителните способности в рамките на НАТО, противодействието на хибридните заплахи и войната в Украйна.

„Сигурността в Черноморския регион е основен приоритет за нас“, подчерта министър Стоянов и допълни, че България, Румъния и Турция успешно развиват съвместната Противоминна военноморска тактическа група в Черно море, която функционира на ротационен принцип и допринася за гарантиране на свободата на корабоплаването и сигурността в региона. Той посочи, че инициативата е отворена за участие на военноморските сили на други държави съюзници.

По отношение на модернизацията на въоръжените сили, министър Стоянов отбеляза, че страната ни продължава последователно да увеличава разходите за отбрана, в съответствие с решенията на Срещата на върха на НАТО в Хага. „През миналата година разходите за отбрана са достигнали 2,13% от БВП, като амбицията е те да продължат да нарастват. България изпълнява ангажимента минимум 20% от средствата за отбрана да бъдат насочвани към капиталови разходи и модернизационни проекти“, обясни той.

В рамките на срещата бе обсъдено и задълбочаването на индустриалното сътрудничество между България и Великобритания. Министър Стоянов отбеляза, че българските отбранителни предприятия работят успешно с британски компании, като съществува значителен потенциал за разширяване на партньорството. Той подчерта, че българската отбранителна индустрия преминава през процес на ускорена модернизация и все по-активно се интегрира към стандартите и изискванията на НАТО.

Стивън Даути подчерта значението на единството в рамките на НАТО, както и необходимостта всички съюзници да увеличават инвестициите в отбрана и развитието на способности. Той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в тази сфера, като отбеляза, че хибридните атаки и дезинформацията се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за съюзниците.