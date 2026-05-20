ЕПА/БГНЕС И на 25-тото си посещение в Пекин руският президент Владимир Путин не можа да накара китайския си колега да подпише за газопровода "Силата на Сибир-2"

Петото посещение на руския президент Владимир Путин в Китай от началото на войната на Русия срещу Украйна и 25-тото по време на неговото президентство за пореден път не успя да доведе до подписването на дългоочаквани споразумения за изграждането на газопровода „Силата на Сибир-2“, отбелязват международните медии.

„Някои нюанси остават за изглаждане. Основните параметри на разбирателството и маршрутът на бъдещия тръбопровод са договорени, но все още няма ясно съгласие за сроковете за изпълнение на проекта. Все още няма ясни споразумения. В края на краищата това е търговска информация. Но това е доста значително постижение“, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков след разговорите на Путин с китайския президент Си Дзинпин, цитиран от "Интерфакс".

Путин доведе със себе си в Пекин голяма делегация, включваща петима вицепремиери, осем министри и ръководители на големи държавни компании, включително „Газпром“ и „Роснефт“. По време на посещението той говори за „безграничните перспективи“ на руско-китайското сътрудничество и обеща „непрекъснат“ износ на петрол, въглища и газ за Китай.

Путин выступил с отчётом в метрополии.

В отчёте Путин пообещал, что вассальная территория и дальше будет безоговорочно предоставлять в распоряжение метрополии все природные ресурсы.



85% российского экспорта в Китай - это нефть, газ, уголь и лес.

— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 20 май 2026 г.

След разговорите Москва и Пекин подписаха 40 документа. Нито един от тях обаче не споменава нито тръбопровода „Силата на Сибир 2“, нито сътрудничеството в нефтения и газовия сектор, според списъка, публикуван от Кремъл.

Цената на газа остава препъни камък за новия газопровод, съобщи източник, запознат със ситуацията, пред Financial Times. Според него Китай настоява за намаляване на цената до ниво, близко до тази на вътрешния руски пазар. Това е приблизително 50 долара за 1000 куб. м, което е пет пъти по-ниско от това, което Пекин плаща в момента (258 долара) и 8,5 пъти по-ниско от цените на „Газпром“ за други клиенти в чужбина (420 долара).

„Силата на Сибир 2“ е проект за газопровод от Русия до Китай през Монголия с капацитет до 50 млрд. куб. м годишно. Дискусиите започнаха през 2014 г., след пускането на първия газопровод „Силата на Сибир“, но преговорите се проточиха поради спорове за цената, маршрута и условията за доставка. Русия се надява частично да компенсира загубените приходи и износ на газ чрез проекта „Силата на Сибир 2“ след спирането на доставките на газ от „Северен поток“ за Европа.

В съвместно изявление Русия и Китай призоваха за „елиминиране на първопричините“ за войната в Украйна, осъдиха ударите на САЩ и Израел срещу Иран и изразиха загриженост относно „милитаризацията на САЩ и техните съюзници“.

Страните осъдиха и „едностранната военна интервенция, която не се извършва въз основа на индивидуалното или колективното право на самозащита или без одобрението на Съвета за сигурност на ООН“. Русия и Китай също така „се съгласяват“, че „американските и израелските военни удари срещу Иран нарушават международното право и основните норми на международните отношения и сериозно подкопават стабилността в Близкия изток“.

Русия и Китай удължиха безвизовия си режим до 2027 г.

Молби

В навечерието на посещението на Путин в Китай жителите на квартал „Березови“ край Иркутск се обърнаха с молба към външния министър Сергей Лавров да предложи на Си Цзинпин да финансира построяването на училище в квартала. Те заявиха, че са готови да учат китайски език, тъй като считат развитието на връзките с КНР за „единствения възможен път“. Според местните жители училището с капацитет 1550 места е било обещано още през 2021 г., но строителството е било спряно, след като е било завършено на около 20% – поради липса на финансиране.