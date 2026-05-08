Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май

08 Май 2026Обновена

Русия отмени акредитацията на чуждестранни журналисти за военния парад в Москва на 9 май, съобщава Der Spiegel.

Германското издание първоначално е получило акредитация за събитието, но впоследствие тя е била отменена по телефона. По данни на Der Spiegel подобни обаждания са получили и други чуждестранни медии, включително ARD, ZDF, Sky, агенция Agence France-Presse, италианската телевизия Rai и японската NHK.

Служителка на Кремъл е заявила пред Der Spiegel, че „форматът на отразяване на парада е бил променен във връзка с текущата ситуация“, поради което чуждестранните медии, на които вече е била потвърдена акредитацията, няма да бъдат допуснати. На други редакции е било съобщено: „Допуск ще получат само руски медии“.

Изданието отбелязва, че това е първият случай, в който Кремъл първо одобрява акредитация за чуждестранни журналисти за парада на 9 май, а след това я оттегля.

В 15 руски региона са отменени парадите за Деня на победата на 9 май. По-късно Дмитрий Песков заяви, че "руските власти не са отнемали акредитацията за Парада на победата на Червения площад на нито един журналист, заяви говорителят на Кремъл". По думите му на събитието ще работят международни медии.

В същото време той подчерта, че тази година парадът на Червения площад ще се проведе в ограничен формат, поради което броят на журналистите също ще бъде намален.

