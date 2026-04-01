Путин се опитва да пробие петролните
санкции срещу Русия

01 Апр. 2026
Владимир Путин
Русия е готова да изиграе важна роля във формирането на новата архитектура на глобалната логистика и международната търговия на фона на проблемите в Ормузкия проток, заяви руският президент Владимир Путин. Русия е подложена на санкции от САЩ и ЕС за търговия с петролни продукти заради войната в Украйна. На 13 март САЩ отмениха за един месец ембаргото за руските кораби, които вече са натоварени с петрол и бяха на изчакване. ЕС не е отменил санкциите. 

„Събитията в Иран вече оказват пряко влияние върху енергийните пазари. Все повече държави и компании се замислят не само за скоростта и цената на превозите — решаващ фактор стават сигурността и устойчивостта. Русия може да предложи на света такива решения и да изиграе важна роля във формирането на новата архитектура на глобалната логистика и международната търговия като цяло“, заяви президентът на РФ във видеообръщение към участниците в транспортно-логистичен форум в Санкт Петербург.

Иран блокира преминаването през Ормузкия проток след атаката на САЩ и Израел в края на февруари. По данни на The Wall Street Journal, в края на март Тръмп е съобщил на свои помощници, че е готов да приключи военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане затворен.

Твърди се, че Тръмп планира да оказва натиск върху Техеран с цел възобновяване на свободната търговия през протока. Ако това не даде резултат, Вашингтон ще настоява страните от Европа и Персийския залив да поемат водеща роля в отварянето на протока, съобщават източници на WSJ.

Още новини по темата

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Иран свали втори американски самолет
04 Апр. 2026

Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”
03 Апр. 2026

Иран свали американски изтребител
03 Апр. 2026

България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток
02 Апр. 2026

Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

02 Апр. 2026

МАЕ: Недостигът на дизел и керосин ще застигне Европа този месец
01 Апр. 2026

Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн
01 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

Още един член на НАТО отказа достъп на американски военни
31 Март 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

Брюксел препоръчва да ограничим пътуването с кола и самолет
31 Март 2026

