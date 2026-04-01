Русия е готова да изиграе важна роля във формирането на новата архитектура на глобалната логистика и международната търговия на фона на проблемите в Ормузкия проток, заяви руският президент Владимир Путин. Русия е подложена на санкции от САЩ и ЕС за търговия с петролни продукти заради войната в Украйна. На 13 март САЩ отмениха за един месец ембаргото за руските кораби, които вече са натоварени с петрол и бяха на изчакване. ЕС не е отменил санкциите.

„Събитията в Иран вече оказват пряко влияние върху енергийните пазари. Все повече държави и компании се замислят не само за скоростта и цената на превозите — решаващ фактор стават сигурността и устойчивостта. Русия може да предложи на света такива решения и да изиграе важна роля във формирането на новата архитектура на глобалната логистика и международната търговия като цяло“, заяви президентът на РФ във видеообръщение към участниците в транспортно-логистичен форум в Санкт Петербург.

Иран блокира преминаването през Ормузкия проток след атаката на САЩ и Израел в края на февруари. По данни на The Wall Street Journal, в края на март Тръмп е съобщил на свои помощници, че е готов да приключи военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане затворен.

Твърди се, че Тръмп планира да оказва натиск върху Техеран с цел възобновяване на свободната търговия през протока. Ако това не даде резултат, Вашингтон ще настоява страните от Европа и Персийския залив да поемат водеща роля в отварянето на протока, съобщават източници на WSJ.