В десетката на най-богатите руснаци вече няма опоненти на Путин

Днес, 12:04
Владимир Путин
БГНЕС/ЕПА
Владимир Путин

Основателят на Telegram Павел Дуров изпадна от топ 10 на най-богатите бизнесмени в Русия, като се срина до 30-о място в публикуваната класация на Forbes. Като цяло общото състояние на руските милиардери е нараснало, достигайки рекордни стойности за цялото време на съставяне на рейтинга. Санкциите, въведени от началото на войната, не успяха да спрат растежа на богатството на олигарсите, лоялни към руската власт.

В новия списък влизат 155 милиардери с общо състояние от 696,5 млрд. долара. В миналогодишния списък те бяха 146 с общо 625,5 млрд.

В първата тройка са собственикът на „Северстал“ Алексей Мордашов (състоянието му е нараснало с 8,4 млрд. долара до 37 млрд.), президентът на „Норилски никел“ Владимир Потанин (29,7 млрд., +5,5 млрд. за година) и основният акционер на „Лукойл“ Вагит Алекперов (29,5 млрд., +800 млн.).

Пето място заема сенаторът Сулейман Керимов с 25,7 млрд. долара. За година състоянието му се е увеличило с 9,3 млрд. През 2024 г. той участва в скандална сделка по обединението на най-големия маркетплейс Wildberries и компанията Russ, съпроводена със стрелба край Кремъл. Според Forbes обаче основната причина за ръста е поскъпването на златото и акциите на златодобивните компании. До февруари 2022 г. семейството му е притежавало 76,3% от „Полюс“, което продължава да се отчита при оценката на състоянието му.

В топ 10 влизат още съсобственикът на „Новатек“ и „Сибур“ Леонид Михелсон (28,3 млрд., спад от 100 млн.), неговият партньор и близък до президента Путин Генадий Тимченко (24,2 млрд.), собственикът на Новолипецкия металургичен комбинат Владимир Лисин (25,5 млрд.), съоснователят на „Еврохим“ Андрей Мелниченко (20,4 млрд.), най-големият акционер в „Алфа-Груп“ Михаил Фридман (16,5 млрд.) и основният акционер на холдинга USM Алишер Усманов (14,5 млрд.).

От 2021 г. в десетката присъстваше Дуров (миналата година на 8-о място с 17,1 млрд.), но тази година, на фона на конфликта му с руските власти около Telegram, той е едва на 30-о място с 6,6 млрд.

От списъка отпадат бившият собственик на летище „Домодедово“ Дмитрий Каменшчик, екссобственикът на „Южуралзолото“ Константин Струков и бившият собственик на холдинга KDV Денис Щенгелов - при всички тях активите са били отнети. В класацията вече не присъства и основателят на Yandex Аркадий Волож, който се е отказал от руското си гражданство.

В същото време има 13 нови участници. Най-богати сред тях са синовете на бившия милиардер Мегдет Рахимкулов — Руслан Рахимкулов (1,9 млрд.) и Тимур Рахимкулов (1,8 млрд.).

 

Още новини по темата

На жителите на руски град на Черно море е препоръчано да не излизат навън
22 Апр. 2026

Украйна удари руски завод за дронове
19 Апр. 2026

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Великденското примирие между Русия и Украйна остана само на хартия
12 Апр. 2026

Путин се опитва да пробие петролните санкции срещу Русия

01 Апр. 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище
29 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

Москва предложила да инсценира покушение срещу Орбан
21 Март 2026

Русия има превес над Украйна, според разузнаването на САЩ
18 Март 2026

Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова
15 Март 2026

Русия отрязала грубо френски преговарящи
15 Март 2026

Мобилният интернет на много места в Русия спря да работи
11 Март 2026

