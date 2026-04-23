В десетката на най-богатите руснаци вече няма опоненти на Путин

Основателят на Telegram Павел Дуров изпадна от топ 10 на най-богатите бизнесмени в Русия, като се срина до 30-о място в публикуваната класация на Forbes. Като цяло общото състояние на руските милиардери е нараснало, достигайки рекордни стойности за цялото време на съставяне на рейтинга. Санкциите, въведени от началото на войната, не успяха да спрат растежа на богатството на олигарсите, лоялни към руската власт.

В новия списък влизат 155 милиардери с общо състояние от 696,5 млрд. долара. В миналогодишния списък те бяха 146 с общо 625,5 млрд.

В първата тройка са собственикът на „Северстал“ Алексей Мордашов (състоянието му е нараснало с 8,4 млрд. долара до 37 млрд.), президентът на „Норилски никел“ Владимир Потанин (29,7 млрд., +5,5 млрд. за година) и основният акционер на „Лукойл“ Вагит Алекперов (29,5 млрд., +800 млн.).

Пето място заема сенаторът Сулейман Керимов с 25,7 млрд. долара. За година състоянието му се е увеличило с 9,3 млрд. През 2024 г. той участва в скандална сделка по обединението на най-големия маркетплейс Wildberries и компанията Russ, съпроводена със стрелба край Кремъл. Според Forbes обаче основната причина за ръста е поскъпването на златото и акциите на златодобивните компании. До февруари 2022 г. семейството му е притежавало 76,3% от „Полюс“, което продължава да се отчита при оценката на състоянието му.

В топ 10 влизат още съсобственикът на „Новатек“ и „Сибур“ Леонид Михелсон (28,3 млрд., спад от 100 млн.), неговият партньор и близък до президента Путин Генадий Тимченко (24,2 млрд.), собственикът на Новолипецкия металургичен комбинат Владимир Лисин (25,5 млрд.), съоснователят на „Еврохим“ Андрей Мелниченко (20,4 млрд.), най-големият акционер в „Алфа-Груп“ Михаил Фридман (16,5 млрд.) и основният акционер на холдинга USM Алишер Усманов (14,5 млрд.).

От 2021 г. в десетката присъстваше Дуров (миналата година на 8-о място с 17,1 млрд.), но тази година, на фона на конфликта му с руските власти около Telegram, той е едва на 30-о място с 6,6 млрд.

От списъка отпадат бившият собственик на летище „Домодедово“ Дмитрий Каменшчик, екссобственикът на „Южуралзолото“ Константин Струков и бившият собственик на холдинга KDV Денис Щенгелов - при всички тях активите са били отнети. В класацията вече не присъства и основателят на Yandex Аркадий Волож, който се е отказал от руското си гражданство.

В същото време има 13 нови участници. Най-богати сред тях са синовете на бившия милиардер Мегдет Рахимкулов — Руслан Рахимкулов (1,9 млрд.) и Тимур Рахимкулов (1,8 млрд.).