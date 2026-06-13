САЩ и Иран ще подпишат онлайн примирие

САЩ и Иран, заедно с посредници от Пакистан и Катар, ще проведат виртуална среща днес и ще подпишат по електронен път меморандум за разбирателство, който ще удължи примирието с 60 дни, ще отвори отново Ормузкия пролив и ще стартира отново преговорите за ядрената програма на Иран.

Предстоящото дистанционно подписване е резултат от близо тримесечни преговори между САЩ и иранския режим, с посредничеството на Пакистан, Катар, Египет и Турция.

Очаква се меморандумът за разбирателство да сложи край на войната в региона и да стабилизира глобалните енергийни пазари.

“Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение веднага, последвано от разговори на техническо ниво следващата седмица“, написа пакистанският премиер Шахбаз Шариф в X в събота.

„Планирано е Сделката да бъде подписана утре и веднага след подписването ѝ Ормузкият пролив ще бъде отворен за всички. Отношенията ни с Иран са много по-различни и по-добри от тези, които имаха предишните администрации“, публикува президентът Тръмп в Truth Social.

„В подходящия момент, когато всичко се успокои, ще влезем и ще приберем ядрения прах, заровен дълбоко под мощните потънали гранитни планини, благодарение на нашите красиви бомбардировачи B-2 и техните брилянтни пилоти, и ще го разредим и унищожим, независимо дали в Иран, или в Съединените щати“, допълни Тръмп.

Американски служители и източници от страните посредници потвърдиха, че подписването ще се извърши виртуално и уверяват, че това се прави главно по логистични причини. Една от основните причини е, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководи американския преговорен екип, няма да успее да се върне в САЩ, преди президентът Тръмп да замине за срещата на върха на Г-7 във Франция в понеделник сутринта, казаха източниците. Именно в Париж Тръмп ще проведе разговори и с лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства.





Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. След това ще започнат преговорите за втория етап - за тях са предвидени 60 дни. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и един-два други въпроса и ще бъде постигнато окончателно споразумение."