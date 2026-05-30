Консервативен американски медиен магнат похвали Радев

От пост в X стана ясно, че вчера премиерът Румен Радев се е срещнал в София с главния изпълнителен директор на NEWSMAX Крис Ръди. Подобно на президентството, което премълча вчерашната визита в София на бившия кмет на Ню Йорк и адвокат на Доналд Тръмп Руди Джулиани и американската посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл, и правителственият пресцентър спести информация за срещата.

Какъв е бил поводът за нея не става ясно. В X пише "Главният изпълнителен директор на NЕWSMAX Крис Ръди се срещна днес с българския премиер Румен Радев в кабинета му в София. Ръди за Радев: „Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански настроен, про-Тръмп и произраелски настроен.“

Newsmax CEO Chris Ruddy meets Bulgarian Prime Minister Rumen Radev at his office in Sofia today.



Ruddy on Radev: "A new leader for Europe: positive, strong, pro-NATO, pro-America, pro-Trump, pro-Israel." pic.twitter.com/TbkEqwWcKM — NEWSMAX (@NEWSMAX) 29 май 2026 г.

NEWSMAX е американска консервативна телевизионна мрежа и новинарска медийна компания, основана през 1998 г. от Крис Ръди. Известна е с консервативна политическа насоченост и е популярна сред част от поддръжниците на Доналд Тръмп.

Често се разглежда като конкурент на Fox News в консервативния медиен сегмент. Отразява политика, икономика, международни новини и коментарни предавания.