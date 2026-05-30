Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Консервативен американски медиен магнат похвали Радев

Той е позитивен, силен, про-НАТО, про-САЩ, про-Тръмп и про-Израел, пише Крис Ръди в X

Днес, 17:43
Румен Радев и Крис Ръди
Румен Радев и Крис Ръди

От пост в X стана ясно, че вчера премиерът Румен Радев се е срещнал в София с главния изпълнителен директор на NEWSMAX Крис Ръди. Подобно на президентството, което премълча вчерашната визита в София на бившия кмет на Ню Йорк и адвокат на Доналд Тръмп Руди Джулиани и американската посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл, и правителственият пресцентър спести информация за срещата. 

Какъв е бил поводът за нея не става ясно. В X пише "Главният изпълнителен директор на NЕWSMAX Крис Ръди се срещна днес с българския премиер Румен Радев в кабинета му в София. Ръди за Радев: „Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански настроен, про-Тръмп и произраелски настроен.“

NEWSMAX е американска консервативна телевизионна мрежа и новинарска медийна компания, основана през 1998 г. от Крис Ръди. Известна е с консервативна политическа насоченост и е популярна сред част от поддръжниците на Доналд Тръмп.

Често се разглежда като конкурент на Fox News в консервативния медиен сегмент. Отразява политика, икономика, международни новини и коментарни предавания.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, САЩ, NEWSMAX

Още новини по темата

Хегсет: САЩ спират да поемат разходите за отбрана на богати страни
30 Май 2026

Кабинетът "Радев" внезапно изтегли доклада за армията
30 Май 2026

САЩ и Иран договарят инвестиционен фонд за $ 300 млрд.
29 Май 2026

ЕК отваря процедура по прекомерен дефицит срещу България
29 Май 2026

Има сделка на преговорите между САЩ и Иран
28 Май 2026

До 25 години белите американци ще станат малцинство в САЩ
28 Май 2026

Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна

27 Май 2026

САЩ предупредиха за радикално съкращаване на участието си в НАТО
27 Май 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Иранската делегация пристигна в Катар за финални преговори със САЩ
26 Май 2026

Премиерът и Бойко Борисов се срещнаха с високопоставен служител на САЩ
25 Май 2026

Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония
25 Май 2026

САЩ и Иран са съгласували 95% от ядреното споразумение
25 Май 2026

Българското правителство не се впечатли от зверския обстрел на Русия срещу Украйна
24 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса