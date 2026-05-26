Иранската делегация пристигна в Катар за финални преговори със САЩ

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф пристигна в Катар заедно с външния министър Абас Аракчи и управителя на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати за финализирането на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, съобщи контролираната от КСИР агенция Tasnim.

Висшите ирански служители пристигнаха в Доха на фона на засилените дипломатически усилия през последните седмици за спиране на войната в Залива. Преговорите се водят с посредничеството на Пакистан, но в последния момент се е намесил и Катар.

Иран изрази готовност да изнесе от своя територия високообогатен уран, при условие че той бъде предаден на Китай, съобщи телевизионният канал Al Hadath, позовавайки се на високопоставени източници.

Източници на Al Jazeera пък подчертават, че посредничеството на Катар е спомогнало за постигането на споразумение между САЩ и Иран относно замразените средства.

Иран се отказа от таксите за преминаване през Ормузкия пролив — сега се въвеждат такси за „опазване на околната среда“ и „морски услуги“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че може да отнеме още няколко дни, за да се финализира текстът на мирно споразумение с Иран. Al Arabiya пък разпространи копие от "окончателния" проект на предварителен меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран. Той съдържа следния текст:

Удължаване на прекратяването на огъня за период от шейсет (60) дни, с възможност за подновяване или изменение по взаимно съгласие

Възобновяване на международното корабоплаване през Ормузкия проток, като се гарантира свободното преминаване на търговски кораби и петролни танкери без допълнителни транзитни такси, като иранската страна се ангажира да предприеме необходимите технически мерки и мерки за сигурност, за да гарантира безопасността на корабоплаването, включително разминиране и отстраняване на морски препятствия съгласно договорените условия

Даване на възможност на Ислямска република Иран да възобнови продажбата и износа на петрол в рамките на междинните споразумения, договорени между двете страни

Продължаване на преговорите относно иранската ядрена програма по време на периода на деескалация с цел постигане на дългосрочни споразумения по отношение на ядрените дейности, механизмите за мониторинг и взаимните ангажименти

В замяна Съединените щати се ангажират да облекчат ограниченията за иранските пристанища и да предоставят специфични изключения от санкциите, за да позволят на Иран да изнася петрол и да възобнови определени търговски и икономически дейности

Ще бъде разгледано поетапно временно спиране или облекчаване на някои санкции, свързани с иранския петролен сектор, в съответствие с изпълнението на взаимните договорености и ангажименти

Ще бъде подчертана необходимостта от прекратяване на военните операции и деескалация на всички регионални фронтове, включително на ливанската арена, успоредно с работата по установяване на цялостна регионална деескалация

Ще бъде определен период от тридесет (30) дни за изпълнение на техническите и логистичните процедури, свързани с възстановяването на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток и премахването на съответните морски ограничения

Период от шейсет (60) дни ще бъде установен като първоначална времева рамка за преговорите относно иранската ядрена програма

Част от замразените ирански активи и средства ще бъдат освободени по време на първата фаза от изпълнението на това разбирателство, съгласно финансов механизъм, който предстои да бъде договорен от двете страни

Двете страни ще продължат да преговарят по механизма и графика за освобождаване на останалите замразени ирански активи по време на следващите фази на преговорите

Ще се работи за възстановяване на морския трафик и броя на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, до нивата отпреди ескалацията в рамките на период, не надвишаващ тридесет (30) дни. Ислямска република Иран потвърждава ангажимента си към своите суверенни права по отношение на Ормузкия проток в съответствие с международното право, с разбирането, че съответните подробни договорености ще бъдат обсъдени в следващи технически преговори (Тази точка остава в процес на обсъждане между двете страни)

Страните ще работят за постепенно премахване на ограниченията и мерките, свързани с военноморската блокада, в рамките на период от тридесет (30) дни, в съответствие с взаимните ангажименти и договорените механизми за проверка

Двете страни продължават да обсъждат споразуменията за сигурност и военните въпроси, свързани с военното присъствие на САЩ в близост до Иран, в рамките на текущите преговори (Тази точка остава спорна между двете страни)

Рано тази сутрин американската армия заяви, че е нанесла нови удари по Южен Иран, насочени към ирански ракетни обекти и катери, опитващи се да поставят мини, съобщи Би Би Си. Централното командване на САЩ публикува изявление, според което ударите са били предприети в „самоотбрана“ и са били предназначени „да защитят войските от заплахи, породени от иранските сили“. Иран все още не е отговорил на последните американски удари. Не е ясно как те ще се отразят върху преговорите за мирно споразумение между САЩ и Иран.

Според местните медии в Персийския залив две бързоходни лодки на Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) са били атакувани от американски изтребители. В резултат на това са загинали четирима моряци.

Постъпват също така съобщения за действие на иранската противовъздушна отбрана в пристанището Бандар-Абас — системата за противовъздушна отбрана отново е била задействана. Пострадала е пистата за излитане и кацане на летището в Бандар-Абас.

Освен това са чути експлозии в районите Сирик и Джаск (крайбрежието на Персийския залив). По-рано иранската армия е свалила дрон във водите на Персийския залив.