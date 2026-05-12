Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ преговарят за нови военни бази в Гренландия

12 Май 2026
Датският крал Фредерик беше на посещение в Гренландия скоро след заплахите на Тръмп.
ЕПА/БГНЕС
Датският крал Фредерик беше на посещение в Гренландия скоро след заплахите на Тръмп.

САЩ провеждат регулярни преговори с Дания за разширяване на военното си присъствие в Гренландия, твърдят запознати с дискусиите, цитирани от Би Би Си. Разговорите напредват в последните месеци, съобщава британската медия. Екипи на двете страни са се срещали поне пет пъти от средата на януари. Във вторник премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен каза, че преговорите със САЩ са "напреднали с няколко стъпки в правилна посока". Той отклони повече въпроси с думите, че разговорите продължават и не може да се навлиза в подробности.

Американците искат да открият три нови бази в южната част на Гренландия, която е автономна територия на Дания, като се опитват да тушират дипломатическата криза, предизвикана от заканите на президента Доналд Тръмп да превземе със сила острова. През януари Тръмп обяви, че САЩ трябва да получат Гренландия, за да я опазят от Русия и Китай. Това може да стане по лесен и по труден начин, намекна тогава президентът. Сега в хода на разговорите не е повдиган въпросът САЩ да придобият по някакъв начин контрол над острова.

Белият дом потвърждава, че администрацията води разговори на високо ниво с Гренландия и Дания, но не разкрива повече детайли от тях. Оттам заявяват пред Би Би Си, че са много оптимистични, че разговорите вървят в правилната посока. Дания е заявявала готовност преди да обсъжда нови американски бази на острова, а външното министерство на Копенхаген също потвърждава, че текат разговори. "Има течащи дипломатически разговори със САЩ. Министерството на външните работи няма да навлиза в детайли на този етап", коментира говорител на ведомството.

Американски представители са коментирали договорка, при която трите нови военни бази ще бъдат обявени официално за американска суверенна територия, според източник, запознат с преговорите. 

Базите ще са фокусирани върху проследяване на евентуална морска активност от страна на Русия и Китай в северните части на Атлантическия океан между Гренландия, Исландия и Великобритания, твърдят източници на Би Би Си. До разбирателство между двете страни все още не се е стигнало и броят на базите може да се промени, поясняват те. Една от новите бази вероятно ще е в Нарсарсуак, на мястото на бивша военна база на САЩ, в която е имало и малко летище. Всяка нова база вероятно ще бъде на места със съществуваща инфраструктура като писти и пристанища, която може да бъде надградена сравнително евтино, коментират анализатори.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гренландия, САЩ, Дания

Още новини по темата

Иран прати нови ракети към Емирствата
05 Май 2026

Примирието между САЩ и Иран се пропука след атаката на Техеран
05 Май 2026

САЩ започват операция "Проект свобода" в Ормузкия проток
04 Май 2026

САЩ съкращават военния си състав в Германия с далеч над 5000 души
03 Май 2026

Иран представи ново предложение на САЩ
01 Май 2026

Демократите плашат Тръмп със съд заради войната в Иран
30 Апр. 2026

Чарлз III призова за единство на Запада в реч пред Конгреса на САЩ
29 Апр. 2026

САЩ отмениха мораториума върху смъртното наказание на федерално ниво
25 Апр. 2026

Съд блокира заповедта на Тръмп за връщане на мигранти от границата
25 Апр. 2026

Тръмп удължи примирието с Иран
21 Апр. 2026

САЩ задържаха втори ирански кораб
21 Апр. 2026

Тръмп: САЩ задържаха огромен товарен кораб под ирански флаг
20 Апр. 2026

Осем деца загинаха при стрелба в Луизиана
20 Апр. 2026

Директорът на имиграционната агенция на САЩ напуска
17 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса