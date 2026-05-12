САЩ преговарят за нови военни бази в Гренландия

САЩ провеждат регулярни преговори с Дания за разширяване на военното си присъствие в Гренландия, твърдят запознати с дискусиите, цитирани от Би Би Си. Разговорите напредват в последните месеци, съобщава британската медия. Екипи на двете страни са се срещали поне пет пъти от средата на януари. Във вторник премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен каза, че преговорите със САЩ са "напреднали с няколко стъпки в правилна посока". Той отклони повече въпроси с думите, че разговорите продължават и не може да се навлиза в подробности.

Американците искат да открият три нови бази в южната част на Гренландия, която е автономна територия на Дания, като се опитват да тушират дипломатическата криза, предизвикана от заканите на президента Доналд Тръмп да превземе със сила острова. През януари Тръмп обяви, че САЩ трябва да получат Гренландия, за да я опазят от Русия и Китай. Това може да стане по лесен и по труден начин, намекна тогава президентът. Сега в хода на разговорите не е повдиган въпросът САЩ да придобият по някакъв начин контрол над острова.

Белият дом потвърждава, че администрацията води разговори на високо ниво с Гренландия и Дания, но не разкрива повече детайли от тях. Оттам заявяват пред Би Би Си, че са много оптимистични, че разговорите вървят в правилната посока. Дания е заявявала готовност преди да обсъжда нови американски бази на острова, а външното министерство на Копенхаген също потвърждава, че текат разговори. "Има течащи дипломатически разговори със САЩ. Министерството на външните работи няма да навлиза в детайли на този етап", коментира говорител на ведомството.

Американски представители са коментирали договорка, при която трите нови военни бази ще бъдат обявени официално за американска суверенна територия, според източник, запознат с преговорите.

Базите ще са фокусирани върху проследяване на евентуална морска активност от страна на Русия и Китай в северните части на Атлантическия океан между Гренландия, Исландия и Великобритания, твърдят източници на Би Би Си. До разбирателство между двете страни все още не се е стигнало и броят на базите може да се промени, поясняват те. Една от новите бази вероятно ще е в Нарсарсуак, на мястото на бивша военна база на САЩ, в която е имало и малко летище. Всяка нова база вероятно ще бъде на места със съществуваща инфраструктура като писти и пристанища, която може да бъде надградена сравнително евтино, коментират анализатори.