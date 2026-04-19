Осем деца загинаха при стрелба в Луизиана

19 Апр. 2026
Рано сутринта в неделя неизвестен откри стрелба в град Шривпорт, в северозападната част на американския щат Луизиана, при която по предварителни данни са загинали осем деца на възраст от една до 14 години.

Съобщава се, че някои от децата са били роднини на мъжа. Стрелбата е станала на няколко места в града — в две къщи, намиращи се в един и същи квартал, и трета наблизо.

По данни на местните власти след стрелбата нападателят, чиято самоличност все още не е установена, е отвлякъл автомобил и се е опитал да избяга, но е бил убит от полицията по време на преследване.

Още двама души са получили огнестрелни рани, като засега няма информация за състоянието им.

„Това е трагична ситуация, вероятно най-страшната трагедия, която някога се е случвала в Шривпорт“, каза кметът на Шривпорт Том Арсено, като отбеляза, че градът скърби.

