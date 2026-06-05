САЩ наложиха санкции на президента на Куба

ЕПА/БГНЕС Кубинци чакат да получат храна в кухня, организирана от неправителствена организация в Хавана.

САЩ наложиха снощи санкции срещу президента на Куба Мигел Диас-Канел и някои свързани с него лица и организации. Това сочи уебсайтът на Министерството на финансите на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА .

Това е най-новата мярка, с която Вашингтон засилва натиска върху комунистическите лидери на острова.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи пред журналисти в Белия дом, че Куба е „провалена нация“. Тръмп каза, че САЩ искат тя да бъде „добре управлявана страна“ в отговор на журналистически въпрос дали санкциите на Вашингтон срещу Хавана имат за цел да ускорят нейния колапс.

Миналия месец правителството на САЩ наложи санкции срещу 11 кубински длъжностни лица, включително министъра на комуникациите, няколко военни лидери и главната разузнавателна агенция на страната.

САЩ също така повдигнаха по-рано обвинение срещу бившия президент на Куба Раул Кастро за убийство заради предполагаемото му участие в инцидент от 1996 г., при който изтребители на въоръжените сили на острова свалиха самолети, управлявани от група кубински емигранти.