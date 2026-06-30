Тръмп даде ултиматум на бензиностанциите да свалят цените

ЕПА/БГНЕС В разгара на конфликта с Иран цените на горивата в САЩ се покачиха и все още не са слезли до нормални нива

Американският президент Доналд Тръмп призова търговците на горива на дребно незабавно да свалят цените си и ги предупреди за „големи проблеми“ в бъдеще, ако не го направят.

"Търговците на бензин трябва да свалят цените си, НЕЗАБАВНО! Те са твърде високи, като се има предвид, че петролът сега е 68 долара за барел и върви надолу. Търговците трябва бързо да реагират на това изявление и да направят онова, което знаят, че е правилно — СВАЛЕТЕ ЦЕНАТА СИ ЗА НАШИЯ ВЕЛИК АМЕРИКАНСКИ НАРОД! - написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. - Няма да има спекула, което е напълно незаконно. Ако търговците не направят това, предстоят големи проблеми! Започнете да се целите в цифра около 2,50 долара за галон..."

В изявлението си Тръмп обърна специално внимание на Калифорния, като призова щата да намали данъците си върху горивата.

"...Калифорния трябва да спре да налага толкова тежки данъци върху бензина си. Скоро данъкът ще бъде по-висок от самия продукт и САЩ няма да го търпят, нито пък хората в Калифорния, които са малтретирани от тези нелепи данъци и от собственото си правителство", написа президентът.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който е демократ, е един от най-ожесточените критици на Тръмп по време на втория му мандат, включително и на неговия стремеж за насърчаване на изкопаемите горива. Калифорния в момента удвоява усилията си в областта на възобновяемата енергия и се надява да има въглеродно неутрална електрическа мрежа в рамките на 20 години.

Но с оглед на рязкото покачване на цените на горивата след войната между САЩ и Израел срещу Иран, администрацията на Тръмп настоява за по-голямо вътрешно производство на горива и задейства извънредни правомощия, за да рестартира петролопровод в Калифорния, който беше затворен поради огромен разлив през 2015 г. Отделно от това, миналата седмица президентът заяви, че е разпоредил разследване срещу големите петролни компании заради високите цени на горивата.

„Големите петролни компании не намаляват цените си по бензиностанциите, съразмерно с рязко по-ниските цени, които плащат за петрола - написа той в Truth Social на 24 юни. - Тези цени падат като камък! С други думи, клиентите биват „одирани“. Инструктирах Министерството на правосъдието незабавно да започне проверка по въпроса“.

Искането на Тръмп за по-ниски цени на горивата в САЩ идва в момент, когато той е изправен пред критики заради започването на войната срещу Иран и за нейното въздействие върху разходите на милиони американци, както и заради наближаването на междинните избори през ноември. Президентът многократно е заявявал, че цените на горивата ще „паднат като камък“ след края на конфликта с Иран, но някои икономисти прогнозират по-дългосрочни икономически последици вследствие на конфликта.