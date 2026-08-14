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Армията на САЩ създава звено за дронове-камикадзе

Днес, 11:21

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) обяви създаване на първото по рода си мултинационално военно съединение, специализирано в използването на еднократни ударни безпилотни системи – Task Force Falcon Strike.

За разлика от досегашните мисии, фокусирани предимно върху разузнаване и наблюдение, Task Force Falcon Strike е проектирана за нанасяне на високопрецизни, координационни удари. Подразделението ще интегрира евтини, масово произвеждани дронове-камикадзе, опериращи едновременно в три среди: във въздуха, на морската повърхност и под водата.

Особено ключов е мултинационалният характер на инициативата. В оперативната група ще съвместяват опит и ресурс военни специалисти от САЩ и ключови регионални партньори от Близкия изток. Тази интеграция цели създаването на обща мрежа за ранно откриване и мигновен отговор срещу заплахи от регионални актьори и техни прокси групи. 

Според военни анализатори, ходът на CENTCOM е директен отговор на променящата се динамика на конфликтите в Червено море и Ормузкия проток, където несиметричните атаки с евтини дронове се превърнаха в основно предизвикателство за международната сигурност и търговия. Чрез Falcon Strike САЩ цели да прехвърли технологичното превъзходство на своя страна, използвайки концепцията за „автономен рой“ от достъпни и лесно заменяеми бойни единици.

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Ключови думи:

САЩ, дронове-камикадзе

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