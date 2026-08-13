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САЩ се изтеглят от Ирак до края на септември

Днес, 09:01
Pixabay

Американската армия планира да изтегли всички свои войски от Ирак до края на септември. Това би отбелязало края на американското военно присъствие в страната, започнало с нахлуването през 2003 г. за свалянето на Саддам Хюсеин, съобщи ABC News.

През 2024 г. Вашингтон и Багдад се договориха за постепенно прекратяване на по-ограничените операции срещу „Ислямска държава“, ръководени от САЩ.

През 2025 г. американските сили напуснаха базите си в повечето райони на Ирак, но запазиха присъствието си в полуавтономния северен Кюрдски регион. От 28 февруари обаче, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран, базите в този регион са подложени на редовни атаки.

В сряда, 12 август, иракският министър-председател Али ал-Заиди се срещна с адмирал Брад Купър, който оглавява Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM). След срещата Ал-Заиди заяви, че 30 септември е крайният и необратим срок за приключване на военната мисия на Глобалната коалиция за разгромяване на ИДИЛ в Ирак и за пълното изтегляне на нейните войски.

Американски представител потвърди пред ABC, че САЩ очакват да завършат изтеглянето си до 30 септември, но не уточни колко войници остават в Ирак и къде ще бъдат преместени.

„Съединените щати, Ирак и коалиционните партньори постигнаха огромен успех в победата над ИДИЛ и сега иракските сили за сигурност, включително Пешмерга и други сили за сигурност от Иракски Кюрдистан, ще поемат водещата роля в борбата срещу терористите в Ирак“, заяви американският представител.

Двама представители на Иракски Кюрдистан заявиха, че изтеглянето на американските войски и оборудване от Ербил е започнало преди около три седмици.

В пика на контратерористичните операции през 2007 г. броят на американските войници в Ирак надхвърляше 170 000 души. През декември 2011 г. последните бойни части напуснаха страната. През 2014 г. обаче възходът на „Ислямска държава“ и завземането на обширни територии в Ирак и Сирия доведоха до завръщането на американските сили по покана на иракското правителство.

След като ИДИЛ загуби контрол над територията, за която претендираше, военните операции на коалицията официално приключиха през 2021 г. САЩ запазиха около 2500 войници в Ирак за обучение и контратерористични операции съвместно с иракските сили.

На 20 март тази година НАТО завърши изтеглянето на персонала от мисията си в Ирак. Преди това Полша и Италия също изтеглиха своите контингенти.

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Ключови думи:

САЩ, Ирак

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