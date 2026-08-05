Ляв прогресист спечели първични избори на ДП в Мичиган

Прогресивното крило на Демократическата партия в САЩ спечели важни позиции с очертаващата се победа на Абдул Ел-Сайед на първичните избори за Сенат в щата Мичиган, прогнозираха днес медиите в САЩ.

Епидемиологът, роден в САЩ в семейство на египетски имигранти, спечели драматичната надпревара срещу представителката на умереното крило Хейли Стивънс.

Той се бори за държавно гарантирано здравно осигуряване, прогресивно данъчно облагане на милиардерите и корпорациите, премахване на корпоративното финансиране в политическите кампании. Сайед е твърд противник на Израел, неколкократно определя военните действия на израелското правителство в Газа като „геноцид“, а политиката спрямо палестинците на Западния бряг – като „апартейд“. Неговата основна теза е САЩ да прекратят военната си помощ за Израел.

Ел-Сайед силно критикува Американско-израелския комитет по обществени въпроси (AIPAC), обвинявайки го, че налива десетки милиони долари в американската политика, за да налага външнополитически интереси и да купува избори.

"Ел-Сайед, един комунистически неудачник, който мрази евреите и Израел, се очертава като победител в надпреварата си със социалиста... Сега лудите политики на „Демократите“ само ще станат още по-лоши!", заяви Доналд Тръмп.