Румъния спасява АЕЦ с взривове в Дунав

Военните в Румъния възобновиха операцията по контролирана детонация на скалното образувание Пържоая, за да отклонят повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода", предават местните медии.

След като първоначалният опит за пълно унищожаване на скалното образувание, направен в неделя, не беше успешен, сега екипи на Министерството на националната отбрана използваха двоен взривен заряд от 100 килограма и успяха да разрушат скалата, намираща се близо до ръкава Бала. Целта е да се създаде преграда – своеобразна тапа – на ръкава Бала, като по този начин се принуди по-голям обем вода да тече към АЕЦ.

На място са разположени две шлепа и тежкотоварен кран за отстраняване и преместване на скалните отломки.

Операцията се провежда в момент, когато дебитът на Дунав на входната точка на страната може да падне до 1400 кубически метра в секунда – ниво, близко до историческия минимум, регистриран през 1985 г. При сегашните условия атомната електроцентрала "Черна вода" може да работи на лимита си още четири до пет дни, предупреди в неделя генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.



