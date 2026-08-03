Двата блока на АЕЦ "Козлодуй" работят и при ниски нива на Дунав

Ситуацията за корабоплаването е форсмажорна и без аналог през последните десетилетия, обяви шефът на „Речен надзор – Русе“ към агенция „Морска администрация“ Иван Жеков.

Нивото на река Дунав продължава да спада. Към 3 август при водомерен пост Русе са измерени минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа, съобщи БТА. Директорът на дирекция „Речен надзор – Русе“ към агенция „Морска администрация“ Иван Жеков определи ситуацията за корабоплаването като форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.

Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ обаче продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство, въпреки рекордно ниските нива на Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

"Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици", съобщи Министерството на енергетиката.

От централата уточниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката и проектирана на база данните от стогодишните проучвания на нивото на реката. "По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване", посочват от атомната централа.

Експерти коментират тези дни, че нашата АЕЦ е добре подготвена за ниски води на Дунав.

"България навремето е взела правилно решение да удълбочи канала между остров Козлодуй и българския бряг. И сега АЕЦ „Козлодуй", дори при това ниско ниво на Дунав, няма опасност да спре. Има достатъчно количество вода, което навлиза за охлаждане на реакторите“, уточни пред Нова тв хидрологът и бивш директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Георги Георгиев.

Помпената станцията изпомпва вода от голяма дълбочина (кота под 17 метра). Това гарантира безпроблемното водоподаване дори при екстремни летни засушавания и рекордно ниски нива на Дунав. За критични ситуации и сигурност при спиране на блоковете АЕЦ "Козлодуй" разполага със специални басейни за охлаждане и автономни системи, които не зависят от моментното състояние на реката.

Освен това България получава съдействие от Сърбия в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап“ нивото на Дунав при АЕЦ „Козлодуй“ да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Хидроенергийният комплекс „Джердап“, съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване.