Круизен кораб заседна край Видин

Круизен кораб с 238 души на борда заседна в плитчините на река Дунав заради критично ниското ниво на водата, причинено от продължителната суша в Европа, пише Stirile Pro TV. Плавателният съд е луксозният круизен кораб Viking Ullur, който плава под швейцарски флаг.

Плавателният съд, на който пътуват 186 пасажери и 52 души екипаж, е заседнал в понеделник вечерта в района на граничния пункт Гърла Маре в Румъния. Корабът е пътувал към град Видин, но не е успял да продължи маршрута си, след като е заседнал върху пясъчна коса в участък, където нивото на Дунав е спаднало значително.

Инцидентът е станал на 817-ия речен километър на река Дунав, на 25 км. над Видин. Корабоплаването не е блокирано, тъй като корабът се намира извън основния плавателен канал.

Към 18.30 часа успешно са евакуирани всички пътници от круизния кораб, съобщи МВР. "Катерът на "Гранична полиция" е направил общо 20 курса за превозването им. 186 души са превозени безпрепятствено в хода на спасителната операция", съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

По информация на местните власти засега няма възможност корабът да бъде освободен. Направени са опити с помощта на техническия кораб Concordia, но за момента маневрите са без успех поради плитката вода. Очаква се корабът да остане на място, докато нивото на реката не се повиши.

Заради продължителната суша нивото на Дунав е достигнало едни от най-ниските си стойности от десетилетия насам. В резултат на това в най-критичните участъци по реката са въведени ограничения за корабоплаването.