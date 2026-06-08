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Оградата срещу чума при Румъния вече не става за нищо

Изграденото преди 7 години съоръжение струваше около 1.1 млн. лв.

08 Юни 2026
Оградата през 2018 г.
Оградата през 2018 г.

Изградената при третото правителство на ГЕРБ телена ограда по сухоземната граница с Румъния вече не става за нищо. Това се разбира от отговор на земеделския министър Пламен Абровски до депутата от ДБ Свилен Трифонов в рамките на парламентарния контрол. Оградата бе строена през 2018 г. и пусната в експлоатация година по-късно, като целта ѝ бе да спира диви прасета след случаи на Африканска чума по свинете в Румъния. Оказва се, че е била със срок на годност 4 години. "Към момента е налице пълното ѝ амортизиране", признава Абровски.

Все пак горските инспектори извършвали обходи и ремонти "според бюджета", тъй като поддръжката на оградата фигурира в план за превенция от болестта за периода 2024 г. - 2026 г. Изгнили и опожарени колове, нападали дървета, буренясване, разораване на пътищата за достъп, умишлено разрушаване - такава картина описва Абровски. Дали въобще трябва да се предприемат мерки за ограда в този вид ще се решава наново след 2026 г., когато ще се приеме план срещу чумата за следващ период.

По данни на тогавашния земеделския министър Румен Порожанов, за строежа на оградата са похарчени към 1.1 млн. лв. Изграждането бе съпроводено от много спорове между стопани и официални лица може ли въобще бодлива тел, висока малко над метър, да спре подивели глигани. Заразата тогава върлуваше доста в Румъния и като цяло се счита, че съоръжението изпълни целта си.

А днешният интерес към темата, съответно и въпросът на депутата Трифонов, са породени от няколко регистрирани случая на чума по свинете през последните 8-9 месеца в северната ни съседка.

Репортаж от границата през 2018 г.:

На румънската граница – "вятър ограда" брани липсващи прасета
Ако се съди по общодържавната залисия, положението край сухоземната румънска граница би следвало да е много напечено – чума по свинете приижда, институции и командировани служители се мъчат да я спрат.
СЕГА
22 Авг. 2018

 

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