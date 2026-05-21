Земеделските кооперативи ще бъдат освободени от ДДС

Нов закон за кооперирането е сред приоритетите на земеделския министър Пламен Абровски. Със закона ще се създадат икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция.

„Пазарът е водещият фактор, а той се влияе от две неща – качество и количество. Когато събереш качество и количество на едно място, можеш да предложиш голяма и добре подготвена продукция и да получиш по-добра цена. Когато всеки продава сам малки количества, е нормално да не получава адекватна цена. Затова възнамеряваме да създадем стимули за кооперативите, включително чрез законодателни промени", каза днес Абровски на пресконференция.

Една от идеите е да се освободят от ДДС доставките в рамките на кооперативите. По думите на Абровски това означава, че когато членовете продават през кооператива, те да ползват данъчни облекчения.

"Данъчните облекчения може да бъдат комбинирани с подкрепа на земеделските стопани през Българската банка за развитие, с която възнамеряваме да работим много активно. Тя може да подпомага кооперативите, включително чрез гаранционни фондове, които да намаляват риска при търговските взаимоотношения“, каза земеделският министър.

Преди това депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев също обяви, че ББР ще разработи гъвкави финансови инструменти за фермерите, включително и да си закупят допълнително земя, за да произвеждат повече.

Земеделският министър посочи, че сред приоритетите му е и поземлената реформа. Ще бъде изработен нов закон за поземлените отношения, "защото тази разпокъсана земя трябва да спре да съществува в този вид, тя трябва да бъде урегулирана и вкарана в ясни граници", каза Абровски.

Наред с това приоритет е и решаването на проблема с напояването. Министерството на земеделието управлява 19 язовира, като за повечето от тях са необходими толкова големи инвестиции за ремонт, че експертите дори не можели ли да ги остойностят. През април служебното правителство е прехвърлило от ДКК отново към държавното дружество "Напоителни системи" още четири ключови язовира - Огоста, Тракиец, Пясъчник и Домлян. "Мотивите са пълното неизпълнение на ремонтните дейности от страна на ДКК и липсата на каквито и да е строително-монтажни мерки за поддръжката им“, съобщи министърът. Само за ремонта на тези четири язовира били необходими около 50 млн. евро. Ръководството на министерството вече работило по осигуряването на необходимия финансов ресурс.

По думите на Абровски финансовото състояние на „Напоителни системи" е относително стабилно, но заради липсата на редовен бюджет в момента не може да се приложи държавна помощ и по-ниски цени за напояване на земеделските производители.

Държавните горски предприятия обаче са в тежко положение. Загубата за 6-те горски предприятия е 11 млн. евро заради тотална липса на грижа за горския сектор.

Абровски представи и тревожни данни за неусвоени и загубени европейски средства за 310 млн. евро от старата Програма за развитие на селските райони и т.нар. Министърът предупреди, че при текущите разчети съществува риск през 2026 г. да бъдат загубени още около 80 млн. евро европейско финансиране, което с националното съфинансиране може да достигне близо 200 млн. евро. Ще се иска разрешение от Брюксел 33 млн. евро от тях да бъдат прехвърлени като помощ за щети, причинени от климатични явления в земеделието.