Абровски: Толкова разграден двор не очаквах да е България

Земеделският министър Пламен Абровски има съмнения от какво се прави голяма част от кашкавала и сиренето у нас.

"Не очаквах нашето земеделие и държавата да са такъв разграден двор. Контролните органи нямат представа къде и какво се произвежда в страната."

Това обяви по Нова тв министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по повод скандалните разкрития за предлагането в търговската мрежа на фалшиво краве масло. То е с популярната марка „Deutsche Markenbutter“, но се оказа, че нито е произведено в Германия, нито съдържа краве мляко, а 95% палмови и други растителни мазнини и малко свинска мас.

Фалшивият продукт в магазините е установен от БАБХ още през януари 2025 г. след получен сигнал и е изтеглен от търговската мрежа. За измамата обаче се разбра едва тези дни, след като Комисията за защита на конкуренцията санкционира двете фирми, които са дистрибутор и доставчик - „Клас фуд“ и „Алфа СД“.

"На въпрос защо БАБХ не е уведомила по-рано обществеността, от агенцията ми отговориха: защото има прокурорска преписка", разказа пред Нова земеделският министър. Той призова прокуратурата да каже докъде е стигнала по тази преписка.

Наяве излезе мащабна измама с фалшиво масло „Deutsche Markenbutter“ Съобщение на Комисията за защита на потребителите за наложени глоби за заблуждаващо предлагане на млечни продукти, разкри неподозирана измама с краве масло, на което е сложена марката „Deutsche Markenbutter".

Абровски посочи, че системата на БАБХ е позволила промъкването на такива продукти на пазара. Агенцията работела основно по сигнали, а функциите й за превантивен контрол били силно орязани. "На думи агенцията работи много добре, но в действителност това не е така. Никой не знае например какво влиза в българските мандри. Затова всички те вече докладват всеки ден пред БАБХ с какви суровини работят", каза земеделският министър.

Контролът на вноса на сурово мляко на граничните пунктове продължава, но вече не се изследва за афлатоксини, тъй като всички проби до момента показали, че няма наличие на такива, каза още министърът. Това изследване, чиито резултати излизат чак след три дни, беше причина и за недоволството на вносителите, тъй като млякото в цистерните се разваляше на границата - основно с Румъния.

Земеделският министър за пореден път обясни, че вносът на сурово мляко в действителност е много малък на фона на количествата произведени млечни продукти у нас. "Това поставя въпросът "от какво се прави голяма част от кашкавала и сиренето?", отбеляза Абровски.

Затова наред със засилването на контрола над мандрите, предстои и промяна в наредбата за млечните продукти, която в момента е "врата в полето". От думите на министъра се разбра, че в момента за продукти, в които се влагат растителни мазнини, сухо мляко или са със завишено водно съдържание, няма ограничения да се предлагат като млечни.

Освен това МЗХ подготвя нови доброволни стандарти, които гарантират, че млечните продукти са от истинско мляко при това българско и поставянето на специален знак ще е ориентир за потребителя, съобщи още Абровски.

Работи се и по единна електронна система, която да проследява пътя на всеки хранителен продукт и суровина, които се внасят, както и тези, които се произвеждат в страната.

ПОВЕЧЕ ГЛАСНОСТ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ

От Сдружение „За достъпна и качествена храна“ се обявиха днес за повече гласност за фирмите, за които контролните органи установяват, че подвеждат потребителите.

"Представители на сдружението редовно участват в съвместни проверки и пробовземания с Българската агенция по безопасност на храните. Въпреки това голяма част от резултатите от тези проверки не стават обществено достояние или остават достъпни единствено за администрацията. Потребителите имат право да знаят какво показват лабораторните анализи, какви нарушения се откриват и кои производители или търговци подвеждат обществото", посочват от сдружението.

Те настояват за създаване на публичен регистър на нелоялните практики и на производителите и търговците, които системно подвеждат потребителите относно състава, качеството и произхода на храните.