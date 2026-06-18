Абровски упорито се опитва да докара млечна криза

Земеделският министър Пламен Абровски продължава с атаките срещу вноса на сурово мляко, при това от страни от Европейския съюз.

Днес той обясни, че цистерните пристигат на границата - основно от Румъния - само с бързи тестове за афлатоксини, които всъщност не били официален документ. Затова се налага БАБХ да вземе проби от суровината за лабораторен анализ, резултатите от който излизат след 72 часа. През това време цистерната стои блокирана на границата, а млякото се разваля.

Контролът на всяка пратка внос бе въведен на 9 юни и предизвика силно недоволство от млекопреработватели, които работят с вносно сурово мляко. Те предупредиха, че мярката ще предизвика недостиг на суровина за преработвателите, вдигане на цените на българските млечни продукти и изместването им с вносни. Земеделският министър обяви, че ще прилага тоталния контрол до 19 юни, а след тази дата ще се проверяват пратки само след анализ на риска.

Нито министърът, нито новата шефка на БАБХ Светла Янчева посочиха данни какво показват лабораторните проби от налагането на тоталния контрол при вноса от 9 юни. Янчева повтори резултати от проверки, направени през май, които показали отклонения в качеството на вносното мляко в 24% от случаите. Тя уточни, че качеството на доставките е различно и резултатите варират при отделните пратки.

Запитан от журналисти защо трябва да се задържат цистерните за 72 часа - време, през което млякото се разваля, министърът отговори: "Аз не знам колко време цистерната е пътувала преди да стигне границата, това си е отговорност на оператора, както и да направи застраховка на товара си. Той е отговорен в случая, така, както е отговорен, ако по пътя спука гума и се забави".

От Българската асоциация на млекопреработвателите обявиха, че са сезирали Европейската комисия за нарушеното свободно движение на стоки и капитали и ще си търсят правата за настъпили щети и пропуснати ползи в съда.

"Нямам притеснения. Съдът да каже дали в наложения контрол има грешка или виновност", отвърна Абровски.

Засега земеделският министър не смята да въвежда подобен щателен контрол и върху качеството и безопасността на суровото мляко, произвеждано от българските животновъдни ферми. На въпрос кога все пак ще стане това, той отговори, че предстои по-нататък.

От вчера обаче е въведен 100-процентов контрол на всички млекопреработватели. Всеки ден мандрите трябва да докладват на БАБХ какви количества мляко преработват и с какъв произход. "БАБХ до момента не е следила какво влиза в мандрите", подчерта Абровски.

Агенцията по храните обаче би трябвало да следи какво излиза от мандрите, защото нейно задължение е да допуска до пазара само храна, която отговаря на изискванията за безопасност и не подвежда потребителите с качествени характеристики, които не притежава.

За пореден път земеделският министър намекна, че се укриват данни за вноса на сурово мляко. Официалната информация показвала за скромен внос на фона на количествата произвеждани млечни продукти в страната. В същото време животновъди постоянно се оплакват, че няма кой да изкупува продукцията им заради засилен внос.

“От началото на годината са внесени 33 хил. тона сурово мляко, а от 9 юни, когато бе наложен 100%-вия контрол на вноса - само 40 камиона. Някой лъже. Точно поради тази причина въведохме от вчера стопроцентово докладване на млекопреработвателите на ежедневна база какво влиза при тях и от къде влиза при тях", посочи Абровски.

Днес министърът инспектира как БАБХ осъществява контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на ЕС през граничния пункт "Капитан Андреево". “Компютрите на всички лаборатории на Агенцията по храните (БАБХ) в граничните пунктове са сменени с нови, човешкият фактор е елиминиран по отношение на резултатите от пробите и те не могат да бъдат манипулирани”, каза Абровски.