50 цистерни със сурово мляко се развалят по границите

Заради дългите срокове на проверките над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, съобщи БНР.

Българската асоциация на млекопреработвателите настоява за незабавна отмяна на заповедта на директора на Българската агенция по безопасност на храните, с която всяка цистерна внос на сурово мляко се задържа на граничните пунктове до излизане на резултатите от редица лабораторни изпитвания.

Земеделският министър Пламен Абровски обяви в понеделник, че ще прекрати 100%-вия контрол на 19 юни, петък - десет дни след като бе въведен.

Млекопреработвателите алармират, че вече търпят сериозни щети от задържането на товарите със суровината, което ще има сериозни последици за млечния сектор, българските потребители и държавния бюджет.

Заради дългите срокове на проверките над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, съобщи БНР.

Асоциацията е сезирала Европейската комисия за нарушение на правото на ЕС и е подготвила жалба пред Върховния административен съд.

"Основният проблем не е извършването на официален контрол върху суровото мляко. Проблемът е в начина, по който контролът е организиран. Заповедта не съдържа конкретен максимален срок за приключване на контролните действия и лабораторните анализи. Това създава възможност бързоразваляща се суровина да бъде задържана за неопределен период от време, което превръща временната контролна мярка в източник на сериозни и необратими икономически последици", се казва в позиция на асоциацията.

От бранша твърдят, че вече редица предприятия съобщават за затруднения в снабдяването със суровина, за нарушаване на производствените графици и опасност от неизпълнение на договорни ангажименти.

"Ако последващите лабораторни анализи потвърдят, че задържаните доставки отговарят на всички изисквания, ще се окаже, че причинените вреди са резултат единствено от приложената административна мярка. Това създава предпоставки за значителни претенции срещу държавата за стойността на компрометираната суровина, транспортните разходи, договорните неустойки, пропуснатите ползи и всички останали претърпени вреди", предупреждават от асоциацията.

Оттам подчертават, че ограниченията, които поставят държавните органи върху вноса на сурово мляко, не решават проблема на производството му, а единствено увеличават неговата цена. Това означава и по-високи цени за прясното мляко, киселото мляко, сиренето, кашкавала, маслото и останалите млечни продукти.

"От ситуацията вече се възползват вносители на готовите млечни продукти от други държави. Създава се парадоксална ситуация – суровината за производство в България се задържа и блокира, докато готови млечни продукти от други държави членки продължават свободно да се предлагат на българските потребители и да се конкурират с продукцията на българските предприятия", посочват засегнатите млекопреработватели.