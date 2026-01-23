Проверяват най-голямата млечна компания у нас за пазарна злоупотреба

Илияна Димитрова КЗК установи сериозни проблеми по цялата верига на доставки при млякото и млечните продукти - значителен спад в производството на сурово краве мляко и ръст на вноса на мляко и млечни продукти в последните четири години.

Комисията за защита на конкуренцията започва ревизия на разрешената през 2023 г. концентрация на двете най-големи компании-производители на млечни продукти у нас - "Тирбул" и "Обединена Млечна Компания".

Решението за образуване на настоящото производство идва след изводите от междинния доклад по секторния анализ на пазара на храни, в това число на пазара на мляко и млечни продукти, уточняват от антимонополната комисия. В този анализ КЗК установи сериозни структурни деформации на пазара по цялата верига на доставки при млякото и млечните продукти, включително значителен спад в производството на сурово краве мляко и ръст на вноса на мляко и млечни продукти.

Предишният състав на КЗК одобри преди три години сливането на първата и втората по големина фирми в млечната индустрия въпреки високите пазарни дялове на обединената група и съмненията за установяване на господстващо положение, което може да възпрепятства ефективната конкуренция. Тогава придобиващата компания - сливенската "Тирбул", е представила документи, с които е уверила КЗК, че сделката ще донесе само ползи за пазара и потребителите.

Припомняме, че след сливането новата компания остана с името "Обединена млечна компания" и е производител на двете марки "Верея" и "Олимпус".

"Предоставена е информация за инвестиции в нови технологии и модернизиране на съществуващите производствени мощности с цел повишаване качеството на млечните продукти, както и програми за подпомагане на българските фермери. На тази база през 2023 г. КЗК разрешава сливането на основание чл. 26., ал. 5 от Закона за защита на конкуренцията, според който концентрацията може да бъде разрешена при положение, че като цяло положителният ефект има превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията на съответния пазар", обясняват от комисията.

В междинния доклад от секторния анализ на пазара на храни, приет през декември 2025 г., обаче КЗК установи сериозни проблеми по цялата верига на доставки при млякото и млечните продукти.

Пред комисията представители на бранша посочват концентрацията между двамата най-големи производители като фактор, оказал негативно влияние върху пазарната среда - увеличената пазарна сила на обединената група и възможността ѝ да влияе върху условията и ценовите нива на изкупуване на сурово мляко, предвид това, че е сочена за най-големия купувач в страната. В хода на секторния анализ КЗК е констатирала и липса на публично достъпна информация за реализираните инвестиции и какви мерки за подпомагане на фермерите са предприети, което е било основен аргумент за разрешаване на концентрацията.

Предвид тези обстоятелства антимонополната комисия образува производство дали концентрацията е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена, включващи заявените от „Обединена Млечна Компания“ ЕАД намерения.

В случай на неизпълнение комисията може да упражни законовите си правомощия, като наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота, посочват от КЗК.

Какво установи анализът на КЗК за пазара на млечни продукти?

- На фона на ниски изкупни цени производството на сурово мляко се е свило с 25% в периода 2020-2024 г.

- Производството на прясно мляко е намаляло с 8%, на бяло саламурено сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%.

- В същото време в последните пет години вносът на сурово мляко и млечни продукти е скочил с 43%.

- Липса на стандарти за качество и ефективен контрол на суровото мляко и млечните продукти, което води до занижаване на качествените параметри.

- В търговските вериги надценките при прясното мляко варират от 2% до 59% от редовната доставна цена; и до 77% - след отстъпките от доставната цена на производителя;

- При сиренето надценките са между 21% и 66% от редовната доставна цена; и до 82% - след отстъпките от доставната цена на производителя;

- При кашкавала - от 10 % до 62 % от редовната доставна цена; и до 91 % - след отстъпките от доставната цена на производителя;