КЗК ще проучва доставните цени в малките хранителни магазини

Дребните търговци имат 14-дневен срок да докладват данни за последните 12 месеца

Днес, 15:10
Малките магазини за хранителни стоки трябва да представят на КЗК за кои продукти са се повишили доставните цени в последните 12 месеца.
Комисията за защита на конкуренцията започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини.

Целта е да се установи дали по веригата на доставка на хранителни стоки преди да стигнат до щандовете на малките магазини доставчиците им - производители, дистрибутори, търговци на едро и др., не са вдигнали необосновано доставните цени. 

"В случай че се установят данни за необоснован ръст на цените на едро, информацията ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото", посочат от Антимонополната комисия.

Припомняме, че в момента НАП и КЗП също провеждат засилени проверки в магазините за хранителни стоки дали превалутирането на цените от левове в евро е направено коректно, както и дали има необосновано повишение, включително и чрез проследяване на доставните цени. 

От съобщението на КЗК става ясно, че малките търговци ще трябва да предоставят огромен обем допълнителна информация и на този контролен орган. КЗК изисква от търговските обекти в 14-дневен срок да предоставят детайлна информация за периода от февруари до декември 2025 г. за повишения на доставните цени и за кои продукти те се отнасят, както и информация дали е имало увеличение на цените на едро през декември 2025 г. и предвижда ли се такова през януари 2026 г.

Наред с това КЗК иска да анализира и крайните продажни цени на малките търговци за необосновани увеличения, както и бизнес моделите и ценовите политики, които прилагат те. Затова е изискана и информация дали се планира увеличение на крайните продажни цени в периода от 5 януари до 31 март 2026 г., какъв е процентът на планираното повишение и какви са причините за него.

КЗК се интересува от доставните и продажните цени на основни хранителни продукти като мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, както и минерална вода. Изисква се и информация за предоставяни отстъпки от доставчици - производители, дистрибутори, търговци на едро или други – към доставните цени (цени на едро).

Десетки хиляди са малките хранителни магазини в страната и не е ясно дали КЗК очаква информация от всички тях и как би могла да я обработи. В съобщението на комисията се казва само, че фокусът е върху региони със слабо социално и икономическо развитие и ниска покупателна способност на населението.

КЗК вече направи подобен анализ на цените на основни хранителни стоки в големите търговски вериги. Те обаче бяха само десет на брой, а и тези компании имат специални отдели, които да подготвят необходимите справки. Исканият огромен обем допълнителна информация от малките търговски обекти ще ги затрудни изключително много в предстоящите дни.

