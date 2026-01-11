Медия без
Всички са срещу абсурдния закон на Пеевски за надценките

15 браншови организации, ГЕРБ, сдружението за модерна търговия се обявиха срещу проекта

Днес, 16:53
Илияна Димитрова

15  браншови организации от хранително-вкусовата промишленост излязоха с общо становище против законопроекта за търговските надценки, който беше рекламиран първо от санкционирания по закон "Магнитски" и депутат Делян Пеевски. Интересно е да се отбележи, че самият той не се е подписал под проекта.

В становището на браншовите организации сега се посочва, че законопроектът е пореден опит за изкуствено непазарно регулиране на веригата на доставки на храни и ако бъде приет, ще навреди както на производителите, така и на потребителите. Сред подписалите общата позиция са асоциациите на месопреработвателите, на хлебарите, на птицевъдите и на преработвателите на плодове и зеленчуци, съобщава БНР.

Към настоящия момент няма никакви основания да се предприемат подобни на предлаганите мерки, тъй като в страната действа Закона за въвеждане на еврото в Република България, който от една страна забранява повишаването на цените без изрична икономическа обосновка, от друга страна дава възможност на Министерски съвет, в случай на прекомерно повишение на цените, да предприеме конкретни мерки - се казва в становището на бранша за законопроекта, внесен от "ДПС –Ново начало" преди дни.

Законопроектът предлага таван на надценките на основни храни до 20% и е близък по съдържание до друг проект, разработван от агроминистерството, който мина две обществени обсъждания, но така и не стигна до парламента. Отрицателните становища към него  от всички производители  на храни също бяха много.

Въвеждането на нови административни задължения и разрушаването на нормалното функциониране на веригата на доставки на храни в този момент не само не е необходимо, но и ще предизвика реална криза в доставките и ще застраши продоволствената сигурност на населението - категорични са производителите.

В писмо до народните представители, до премиера и министрите на земеделието и на икономиката в оставка, те настояват за оттегляне на законопроекта.

Със становище против законопроекта излезе и Сдружението за модерна търговия, което също поиска той да не бъде приеман. От сдружението на търговците смятат, че предложеният законопроект е вреден за българските потребители, производители и търговци, като застрашава икономическата стабилност и благосъстоянието на населението.

Депутатът Делян Добрев също обяви , че ГЕРБ няма да подкрепи предложението на ДПС-НН за Закон за регулиране на надценките. "Моят проблем с "ДПС-НОВО НАЧАЛО" е, че те се позиционират като лява партия, включително и с магазините за хората, а ние сме дясна партия. Това би предизвикало колизия в бъдеще", каза Добрев.

