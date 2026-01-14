Предизборно мнозинството гласува таван на цените на редица стоки и услуги

Илияна Димитрова Още по-обезпокоително от таван на търговската надценка е предвиденото задължение за поддържане на "минимални наличности" от определени стоки в магазините, смята БСК.

Изненадващо депутатите в Народното събрание извадиха забравен законопроект за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен още през юли 2025 г., и го гласуваха на първо четене днес. Против се обявиха единствено от ПП-ДБ.

Законопроектът е внесен от група депутатите начело с Нина Димитрова и Драгомир Стойнев от БСП. Сред вносителите му са народни представители също от МЕЧ и Величие. От днешните дебати в пленарна зала стана ясно, че проектът е дело на Мая Манолова от "Изправи се.БГ", която още през лятото е намерила лобисти сред депутатите да го припознаят и внесат за обсъждане.

Голяма част от текстовете в този законопроект вече са остарели безнадеждно и без връзка с реалността, но вносителите смятат, че може да бъдат преработени при второто четене.

Например в законопроекта се предвижда държавен контрол на цените на основни хранителни стоки, лекарства, горива, банкови такси и услугите на мобилните оператори в периода от август 2025 г. до края на 2026 г. В него дори се регламентира нов начин за увеличение на минималната работна заплата, пенсиите и социалните плащания от началото на 2026 г.!

Законопроектът, който от БСП гордо нарекоха "Закон Антиспекула", предвижда за основни хранителни стоки, лекарства, горива и мобилни услуги да се наложи таван на цените до края на 2026 г. Банковите такси също се забранява да бъдат увеличавани до края на 2026 г., както и да се въвеждат нови такси до тогава.

Нещо повече, всички цени и такси на регулираните стоки и услуги трябва да се върнат на нивата им от 1 януари 2025 г.

За хранителните стоки в големите търговски вериги освен таван на цените, се въвежда и 10% таван на търговската надценка.

Кои са регулираните хранителни стоки и какви ще са максималните им цени, ще реши Министерски съвет, който трябва да актуализира списъка на всеки три месеца. А на всеки две седмици ще определя максимални цени за горивата. БНБ ще следи дали банките не вдигат таксите си над средните нива от началото на 2025 г., а Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е другият контролен орган за цените на лекарствата.

ПРЕДИЗБОРНИ ПУШИЛКИ

Законопроектът изобилства от абсурдни текстове, но това не попречи политическите парии (с едно изключение), масово да го гласуват на първо четене. Дори ГЕРБ, които обявиха, че няма да подкрепят аналогичен проект за таван на надценките на Делян Пеевски, дадоха без изключения гласовете си.

Вносителите от БСП, МЕЧ и Величие защитиха законопроекта си с аргумента, че подобни мерки срещу спекулата са предприели много други страни, като Хърватия, която последна преди нас се присъедини в еврозоната.

От БСП, която е част от управляващата коалиция в последната една година, дори обявиха, че институциите, в това число и Комисията за защита на конкуренцията, чийто нов председател бе тяхна номинация, са се провалили с контрола на цените и те са се вдигнали "двойно" след решението за приемане на България в еврозоната.

"Откъде дойде това повишение на цените, за което говори БСП? От правенето на големи дефицити, вземането на огромни заеми и наливането им в икономиката. Това увеличава търсенето и вдига цените. Вие от БСП сте част от управляващата коалиция и сте в генезиса на тези процеси, а сега внасяте "закон антиспекула", упрекна от парламентарната трибуна Мартин Димитров от "Демократична България". Той напомни, че до момента нито едно управление на страната не е взимало 19 млрд. лв. нов дълг за една година, а ГЕРБ и ДПС също са в редицата на "уникално левите".

Според Димитров с изваждането отново на бял свят на този законопроект БСП единствено цели да прави "пушилка" около предстоящите избори.

"Връщате ни отново в плановата икономика. Спекула не се бори с таван на цените, а с повече конкуренция, прозрачност и работа на регулаторите", каза Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната". Той припомни, че държавите, които са въвеждали контрол върху цените, не са избегнали инфлацията, но пък са докарали дефицити и изчезване на стоки от рафтовете на магазините и появата на некачествени заместители.

От "Възраждане" също обвиниха вносителите на законопроекта в демагогия и предизборно говорене, но това не им попречи да подкрепят със същата цел законопроекта. "Избирателите на БСП няма да й простят, че подкрепи вдигане на осигуровките и други непопулярни мерки. БСП имаха и вицепремиер, и социален министър - те можеха да възпрепятстват драстично вдигане на цени при въвеждането на еврото", каза Петър Петров. Съпартиецът му Цончо Ганев направо нарече депутатите от БСП "гадни лицемери", за което бе наказан със забележка от председателя на Народното събрание.

БИЗНЕСЪТ НЕГОДУВА

Гласуваният днес на първо четене закон е още по-рестриктивен от проекта на ДПС-Ново начало за 20% максимална надценка за основни хранителни стоки, внесен преди седмица.

Унищожителна критика на законопроекта на ДПС-Ново начало публикува днес Българска стопанска камара. Позицията на камарата обаче на 100% се отнася и за закона "Антиспекула" на БСП.

Според работодателската организация с подобен закон, който въвежда свръхрегулации по цялата верига на доставки на хранителни стоки и който пренебрегва принципа на свободна стопанска инициатива, страната ни ще наруши куп еврорегламенти, както и собствения си Закон за защита на конкуренцията.

Припомняме, че ДПС-Ново начало предлага таван от 20% на надценката по цялата верига на доставки - от производителя или вносителя до рафта в магазина. Това ограничение се предлага за масовите храни като брашно, хляб, макаронени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца, масло, олио, риба, захар, ориз, фасул и леща, както и редица плодове и зеленчуци. Предвижда се Министерският съвет да утвърди подробния списък и спецификации на продуктите. Освен това ДПС-Ново начало предлага всички търговци да са задължени да поддържат "минимални количества" от регулираните храни, като тези количества ще определи Министерски съвет.

Пеевски вкара абсурден закон за таван на цените на храните Популистки закон за ограничаване на търговските надценки на основни хранителни стоки внесоха в Народното събрание депутатите от ДПС-Ново начало. За законопроекта още в ранни зори се похвали лидерът им Делян Пеевски.

"Законопроектът съдържа редица предложения в ущърб на потребителите, които създават предпоставки за отказ от стопанска инициатива, отлив на инвестиции, ограничаване на достъпа до пазара, затваряне и преместване на предприятия извън България, намаляване на потребителския избор и цялостно възпрепятстване на агрохранителната верига у нас", посочват от БСК.

Според работодателската организация налагането на 20% "кумулативна" надценка по цялата верига е практически неприложимо в пазарни условия. "Това изисква безпрецедентно разкриване на търговска тайна между независими оператори и създава огромна бюрократична тежест. Подобно изискване подтиква българските търговци и към обмен на информация за съгласуване на ценовата политика между отделните участници по веригата при определяне на кумулативната надценка, а това може да се разглежда като вид забранено споразумение", посочват от БСК.

Още по-обезпокоително е предвиденото задължение за поддържане на наличности от определени стоки в магазините. "В комбинация с таван на надценката това представлява недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки. Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците", посочват от БСК.

Бизнесът предупреждава и за правен парадокс - ограничаването на общата надценка до 20% при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности ще принуди търговци да продават под себестойност. А това е забранено от Закона за защита на конкуренцията.

Този законопроект трябва да бъде оттеглен, настоява бизнес организацията. Според БСК административният таван ще доведе до дефицит, свиване на асортимента и изкуствено изтласкване на качествени стоки от пазара. Освен това под риск се поставя съществуването на коректния бизнес и се стимулира сивата икономика.