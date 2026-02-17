Стара Загора бие рекорди по незаконни изменения на устройствения план

Общинският съвет на Стара Загора поставя истински рекорди по незаконни изменения на Общия устройствен план на общината. Само за две години - 2024 и 2025 г., има стартирани 101 процедури за изменение на общия устройствен план, които са започнали по частна инициатива. Законът за устройство на територията не позволява изменения на общите планове по такъв ред. Въпреки това общинският съвет продължава да гласува такива решения, защото счита, че законът е остарял и указанията на МРРБ да се спазва са само препоръчителни.

Това става ясно от проведено в края на януари заседание на общинския съвет на Стара Загора, на което за пореден път са гледани две предложения за изменение на ОУП. Предложенията са приети, въпреки че по тях, както и в предходни подобни случаи, общинската комисия по законност е дала отрицателно становище.

Въпросът за незаконните изменения на ОУП на Стара Загора е повдигнат по време на заседанието на съвета от гражданския активист Лиляна Вълчева. “Реших отново да се изкажа по процедирането на изменения на ОУП по частна инициатива, защото досега се твърдеше, че даваните от МРРБ становища са само препоръки. От 12 януари това не е така и има официални указания на МРРБ, публикувани на страницата на НСОРБ. Съгласно указанията законът не позволява изменения на общ устройствен план по частна инициатива и за частна сметка, това може да става само по инициатива на обкината. В същото време видно от официален доклад за последните 2 години имаме стартирани 101 такива процедури и одобрени 40. Постоянната комисия по законност многократно не приема тези решения за законосъобразни, какъвто е и настоящият случай”, е коментирала Вълчева на заседанието на съвета. Тя е изискала данни от други общини по реда на ЗДОИ, които показват, че общия устройствен план на Пловдив, одобрен през 2022 г., е изменян само веднъж, а този на Велико Търново - община с много села, години наред е действал без промяна - от 2013 до 2024 г., и е изменен впоследствие частично 7 пъти по инициатива на общината.

Изказването на Вълчева е предизвикало близо дълъг дебат, като някои от изказванията демонстрират явно несъгласие да се следва закона. От общинската администрация твърдят, че не могат да направят нищо извън частичните изменения на ОУП по частна инициатива, защото нещо в новия ЗУТ пречело. “По предходния общ устройствен план на общината землищата на селата бяха целите оцветени в оранжево и на тях можеше да се строи. Сега не можем да направим подобно приложение”, опита се да обясни заместник-кметът Мартин Паскалев. Според него 80% от измененията на ОУП са за имоти за изграждане на еднофамилни къщи в землищата на селата. Не може да им откажем да си построят къщи, каза Паскалев. Не се разбра какви са останалите 20% от случаите. Паскалев изтъкна, че в съвета е постигнато съгласие да не се допуска застрояване на предвидени за озеленяване терени, но от залата го репликираха, че споразумението не се спазва и така са изсечени 10 декара гора в района на “Богородична стъпка”. Някои съветници упрекнаха и юристите от комисията по законност, че правят политика, което доведе до категорични изказвания, че законът е абсолютно ясен и няма как нещо незаконосъобразно да бъде одобрено като законно. Стигна се дотам съветници да обясняват как законите остаряват, а общините трябва да са в крак с времето и да вървят напред.

КАКВО ГЛАСИ ЗАКОНЪТ И УКАЗАНИЯТА НА МРРБ

Всичките десетки изменения на общия устройствен план на Стара Загора се мотивират с възникнали промени в обществено-икономическите отношения. ЗУТ позволява изменения на такова основание, но те не могат да стават по частна инициатива и за частна сметка, а за сметка на общината. Това е изтъкнато изрично в дадени от МРРБ указания до НСОРБ за спазване от всички общини. Указанията на МРРБ бяха омаловажени нееднократно по време на заседанието на съвета в Стара Загора с аргумента, че който ги е писал, скоро няма да е заместник-министър. За указанията съобщи и “Сега”.