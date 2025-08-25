Багери влязоха в ромския квартал на Стара Загора

Акция по премахване на 101 незаконни постройки край старозагорскияквартал „Лозенец“ тече днес. Това е поредното такова начинание, в месеците преди него доброволно са премахнати 14 сгради; други 30 очакват решение на съда по процедура на обжалване. Общо 450 незаконни ромски постройки в и до квартала са премахнати през последните години. Районът е пълен с полиция в момента.

„Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. Това е най-големият етап на премахване, след него ще остане само законна част в квартала“, заяви кметът Живко Тодоров преди старта на акцията, цитиран от БТА. „Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града. Отделно, постройките са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани към водопровода. Тези къщи се свързват незаконно и към електрическата мрежа, получават ток на по-висока цена. Така тези хора са държани и в определени зависимости, които ще прекратим днес“, добави той.