Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Багери влязоха в ромския квартал на Стара Загора

Събарят се 101 незаконни постройки

Днес, 12:00
Районът е пълен с полиция.
FB/Zara Live
Районът е пълен с полиция.

Акция по премахване на 101 незаконни постройки край старозагорскияквартал „Лозенец“ тече днес. Това е поредното такова начинание, в месеците преди него доброволно са премахнати 14 сгради; други 30 очакват решение на съда по процедура на обжалване. Общо 450 незаконни ромски постройки в и до квартала са премахнати през последните години. Районът е пълен с полиция в момента.

„Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. Това е най-големият етап на премахване, след него ще остане само законна част в квартала“, заяви кметът Живко Тодоров преди старта на акцията, цитиран от БТА. „Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града. Отделно, постройките са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани към водопровода. Тези къщи се свързват незаконно и към електрическата мрежа, получават ток на по-висока цена. Така тези хора са държани и в определени зависимости, които ще прекратим днес“, добави той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ромски постойки, Стара Загора, Живко Тодоров

Още новини по темата

Част от сцена се срути върху дете в Стара Загора
27 Апр. 2025

Честито - кой точно е кмет няма значение!
14 Ноем. 2024

Честно да се лъже с не-депутати - иновация от ГЕРБ
27 Септ. 2024

Пуснаха от ареста обвинения за насилието над Дебора
30 Юли 2024

Закон и върховен съд не важат за старозагорски политици
15 Май 2024

Двойка общинари бранят чест след присъда за купен вот
31 Март 2024

Делото за починал след полицейска гонка се оплете в експертизи
17 Февр. 2024

Отстранен от МВР за смъртоносна гонка стана зам.-кмет
31 Яну. 2024

МВР-шефът: Не изключвам тези две злобни жени да са прикрили следите
29 Яну. 2024

Дебора на балотаж - пак минава през бръснарските ножчета, за да тръгне процесът
09 Яну. 2024

Всички съдии от Стара Загора се отказаха от делото "Дебора"
09 Яну. 2024

МВР-шефът най-после поиска оставките на полицейски началници в Ст. Загора
05 Яну. 2024

Трима лекари: Преследваният в Ст. Загора е притиснат до смърт от полицаите
04 Яну. 2024

МВР в Ст. Загора: Преследваният получи конвулсии
03 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар