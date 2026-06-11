Управляващите са напът да създадат млечна криза

Pixabay От Националната асоциация на млекопреработвателите посочват, че съвсем скоро ще се появи сериозен дефицит на сурово краве мляко, което ще доведе до вдигане с близо н на цените на млечните продукти.

Криза с набавянето на сурово мляко и скок на цените на млечните продукти вещае новата заповед на Българската агенция за безопасност на храните, която предвижда физическа проверка и лабораторно изпитване на товара на всяка цистерна със сурово мляко, която влиза в страната.

За това алармираха млекопреработватели, според които новата процедура на БАБХ ще стопира целия внос на мляко у нас. Агенцията съобщи във вторник, че всяка пратка сурово мляко, която се внася, без значение дали е с произход от ЕС или от трети държави, ще преминава през лабораторни анализи за микроорганизми, остатъчни антибиотици, микотоксини и др., като до получаването на резултатите транспортните средства с товара ще изчакват на граничните пунктове. Лабораторни анализи ще има и на пратките със сухо мляко.

"Проблемът не е самият контрол, дори сме апелирали през години за завишаване на контрола от БАБХ върху вноса на храни. Проблемът е начинът, по който се процедира при взимане на пробите. Те се пращат за анализ до акредитирана лаборатория и докато не излязат резултатите, цистерната стои блокирана на граничния пункт. Създава се една непреодолима бариера, която на практика спира целия внос на сурово мляко", коментира пред БНР Владимир Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите.

Той посочи, че от вчера на Дунав мост при Русе чакат 5 цистерни, внос от Румъния.

Михайлов обясни, че цистерните с мляко не са оборудвани с хладилни камери заради огромния тонаж - те превозват по 25 тона сурово мляко. То се пълни предварително охладено до 4 градуса и така се превозва - практика, използвана в цяла Европа. "Ако такава цистерна стои на границата два-три дни в очакване на резултатите от изпитването, при сегашните температури млякото в нея ще трябва да се изхвърли. Интересен е въпросът, ако резултатът от анализите е отрицателен и няма проблем, какво правим с хвърленото мляко, кой ще го плати?", пита Михайлов.

БАБХ обясни, че налага този 100%-ов контрол, защото през май засилените проверки показали, че една четвърт от взетите проби на вносно сурово мляко са с "несъответствия". Месец преди това предишното ръководство на БАБХ обяви, че се наблюдава засилен внос на сурово мляко от Румъния, докато продукцията на животновъди от Видинско и Русенско не се изкупува от млекопреработвателните компании. Затова, за да се защитят родните животновъди, се налагало ограничаване на вноса чрез засилени проверки.

"За да защитиш една част от веригата, блокираш цялата преработвателна индустрия. Резултатът ще е фалити, загуба на работни места, дефицит, по-високи цени и износ на производствата към по-разумни администрации. После вместо мляко за преработка, ще внасяме директно сирене", коментира Любомир Ноков, производител на млечни продукти под марката "Хармоника", във “Фейсбук”.

Според него задържането на цистерните със суровината с дни наред е плод на некомпетентност, хаос или зъл съветник, или комбинация от трите. "Всяка партида е проследима, излезе ли проблем, изтеглят я и санкционират доставчика. Така работи контролът в ЕС. Така се защитава и потребителят, и качеството, и "народното производство", без да трябва да подпалваме цял ключов сектор", смята Ноков.

Той посочва, че голяма част от млекопреработвателите са принудени да внасят мляко от близки ферми в Румъния, Полша и Унгария, защото производството му в България постоянно намалява. И причина за това е грешната политика на държавата години наред да толерира зърнопроизводителите, а не животновъдите - проблем, който не може да се реши с една заповед.

От Националната асоциация на млекопреработвателите посочват, че съвсем скоро ще се появи сериозен дефицит на сурово краве мляко, което ще доведе до вдигане с близо 25% на цените на млечните продукти. "Съществен проблем е, че влизаме в летния сезон и тревата изсъхва, а в България над 50% от кравите за мляко са на паша. Още 15 дни и тревата изчезва, и при тези животни, изхранвани на паша, млеконадоят ще падне наполовина, очаквам с 40% да спадне производството на родно мляко. А това означава сериозен дефицит", казва Владимир Михайлов.

От бранша са настояли пред БАБХ спешно да бъде променена заповедта за лабораторните изпитвания и блокирането на превозните средства със суровината на границата.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски вчера коментира притесненията на млекопреработвателите, като каза, че точно тези случаи показват колко важно било да се въведе пълна проследимост на храните по веригата на доставки. Той дори се закани, че започват проверки на всички над 260 мандри в страната, за да се разбере кой с каква суровина работи.