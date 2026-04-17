За два месеца БАБХ спря от продажба над 260 тона опасни храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) запечата поредно месопреработвателно предприятие.

В кланица в пловдивското село Радиново инспекторите на БАБХ са установили в три хладилни камери 35 тона различни видове месо с изтекъл срок на годност, които са насочени за унищожаване. Друг 1 тон е под възбрана, докато за него не се представят допълнителни документи за проследимост, информира агенцията.

Инспекторите са констатирали лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на сградния фонд, на технологичното оборудване, на хладилните камери и на целия прилежащ терен.

"Филтърът за преминаване на персонала не работи и на практика не се извършва никаква дезинфекция. Помещението за транжиране е мръсно, мивката и стерилизаторът не работят. Не се поддържа изискваната температура. Има разкъсани уплътнения на вратите на хладилни камери, а металните повърхности са корозирали", допълват от БАБХ.

Дейността на предприятието ще бъде подновена едва след отстраняване на всички нарушения, заключават от агенцията.

Това е поредната затворена кланица от началото на акцията "Чиста храна", която новото ръководство на Министерство на земеделието и на БАБХ подеха по-рано тази година. Тези дни шефът на БАБХ Ангел Мавровски отчете 27 затворени обекта и над 260 тона спрени от продажба потенциално опасни храни. 80% (над 208 тона) са продукти от животински произход, които крият най-висок здравен риск заради изтекъл срок на годност и неясен произход - без документи и маркировка.

Инспекторите на БАБХ разкриха и няколко нелегални кланици в страната, като например тези край Ихтиман, работили необезпокоявано през последните 3-4 години. В тях са транжирани незаконно внесени животни от Румъния, а останките са изхвърляни в околните терени.

Най-фрапантен е случаят във Враца, където бяха спрени близо 190 килограма месо, предназначени за детски градини и ясли. За тях са установени сериозни несъответствия при транспортирането, температурния режим и проследимостта им. Община Враца обяви, че веднага преустановява приема на продукти от фирмата до пълното изясняване на случая и гарантиране безопасността на доставките. Фирмата е спечелила обществена поръчка през 2023 г. за снабдяване на детски градини и ясли, а договорът й е бил валиден до края на 2027 г.

От началото на март БАБХ е спряла вноса през външните граници на Европейския съюз и на над 370 тона храни - плодове, зеленчуци и месо, заради установено наднормено съдържание на пестициди или наличие на различни видове токсини, както и заради непълна документация и данни за произход.

Един от последните случаи за спрян внос е на 1,3 млн. броя яйца (82 тона) от Турция, предназначени за преработка (клас В). Яйцата, превозвани с четири тира с турска регистрация, не са били допуснати на ГКПП "Капитан Андреево" да влязат в страната ни поради несъответствие в документите. При проверката е бил посочен адрес на фирма получател в България. Там обаче няма преработвателно предприятие, каквото е задължителното условие за приемане на такива яйца, уточняват от БАБХ. Съгласно действащото законодателство яйцата от клас В не могат да бъдат предлагани в търговската мрежа, а са предназначени единствено за преработка в лицензирани преработвателни предприятия.