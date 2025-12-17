Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен

Днес, 16:14
Pixabay

В три партиди от био зърнена каша е открит неорганичен арсен над допустимите норми, съобщи Българската агенция по безопасност на храните. Партите са от каша "Ориз 4+“ под марката „Слънчо“ и вече са изтеглени от пазара, като производителят незабавно е спрял дистрибуцията на продуктите. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.

Засегнати партиди (партидни номера):

L074-08.01.27

L122-06.04.27

L139-10.05.27

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени. „Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация“, уточниха от БАБХ. „Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация“, обясниха от агенцията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БАБХ

Още новини по темата

Агенциите за инвестициите и за храните са с нови шефове
24 Ноем. 2025

Агенцията по храните ще плати 45 млн. лв. по 13 изгубени дела
13 Май 2025

Брюксел ще реши вместо София за фермата с чумата
17 Дек. 2024

И Франция потвърди - има чума в овцефермата във Велинград

16 Дек. 2024

Агенцията по храните онемя за фалшивото сирене

26 Септ. 2024

Инспектори влизат в училищните столове и лавки
11 Септ. 2024

БАБХ купува за 10 млн. лв. "златната" лаборатория на "Евролаб"

04 Апр. 2024

Върховният съд върна "Евролаб" на ГКПП "Кап. Андреево"

16 Дек. 2023

БАБХ защити производителите на овче сирене с краве мляко
10 Окт. 2023

БАБХ опроверга слуховете, че зърното от Украйна било опасно

18 Септ. 2023

В пръскането срещу комари цари пълна анархия

15 Юли 2023

Партидата каша за кърмачета с олово е унищожена
01 Юли 2023

БАБХ умъртвява 25 000 пъдпъдъка заради птичи грип в Етрополе
25 Яну. 2023

Неплатени 70 лв. такса бетонираха "Евролаб" на ГКПП "Кап. Андреево"
23 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ