БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен

В три партиди от био зърнена каша е открит неорганичен арсен над допустимите норми, съобщи Българската агенция по безопасност на храните. Партите са от каша "Ориз 4+“ под марката „Слънчо“ и вече са изтеглени от пазара, като производителят незабавно е спрял дистрибуцията на продуктите. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.

Засегнати партиди (партидни номера):

L074-08.01.27

L122-06.04.27

L139-10.05.27

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени. „Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация“, уточниха от БАБХ. „Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация“, обясниха от агенцията.