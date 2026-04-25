Всяка капка вносно мляко вече ще минава проверка

Досега са били анализирани едва 10% от вноса, а има риск от наличие на остатъчни антибиотици, твърди БАБХ

Днес, 10:17
Вносното мляко вече ще минава през строг контрол
Илияна Димитрова
Вносното мляко вече ще минава през строг контрол

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) вече ще проверява задължително всички пратки със сурово мляко и млечен концентрат, които влизат в България. И това ще става независимо дали млякото идва от Евросъюза или от трети държави.

Строгият контрол върху вносното мляко има за цел "да намали риска до пазара да стигат млечни продукти с остатъчни антибиотици в тях и да ограничи нелоялната конкуренция, от която страдат българските млекопроизводители".

От съобщението на БАБХ става ясно, че досега са били контролирани едва 10% от количествата, внасяни в нашата страна. 

Със заповед на изп.директор на Агенцията д-р Ангел Мавровски млякото, предназначено за преработка и продажба в България, ще бъде проверявано - и по документи, и физически - за идентичност и за остатъци от антибиотици и други лекарства. Пробите ще бъдат изпращане за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково.

Дирекциите по места ще докладват в Централното управление на БАБХ за броя на взетите проби, резултатите от анализите, установените нарушения и предприетите действия. Така би трябвало да се осигури по-добър надзор и проследимост по цялата верига – от доставката до крайния продукт.

Според съобщението вземането и изследването на пробите ще е за сметка на бизнес операторите, което най-вероятно ще оскъпи вносното мляко, тъй като похарчените за анализи суми по-скоро ще бъдат начислявани от вносителите върху цената на продуктите.

Ключови думи:

БАБХ, проверки на БАБХ, мляко

