БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко

Всяка пратка сурово мляко, която се внася в страната ни, без значение дали е с произход от ЕС или от трети държави, ще преминава през лабораторни анализи за качество и безопасност. Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 9 юни, съдържанието на камионите-цистерни ще се проверява за общ брой микроорганизми, който е показател за чистотата на суровото мляко и общ брой соматични клетки, които са показател за здравословното състояние на животните. Ще се изследва и за наличие на инхибитори (остатъчни антибиотици) и афлатоксин М1, който е канцерогенен микотоксин, намиращ се във фуражите.

Вносът на мляко на прах и суроватка на прах ще бъде проверяван за салмонела, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1. Освен това за всяка пратка масло ще се извършват лабораторни анализи за салмонела и листерия моноцитогенес.

До получаването на резултатите транспортните средства с товара ще изчакват на входящите гранични пунктове.

Решението за 100%-вия контрол е взето на базата на резултатите от засилените проверки през май, които бяха инициирани от предишното ръководство на БАБХ. Тогавашният шеф на агенцията Ангел Мавровски обяви, че е сезиран от животновъди от Видин и Русе, на които преработвателите отказват да изкупуват млякото на фона на силен внос на суровина с цистерни от Румъния. "Има стандарти, на които трябва да отговаря млякото, но забелязахме силно намаляване на контрола - проверява се едва всяка десета пратка. Притеснение буди и факта, че повечето камиони пристигат в петък“, съобщи тогава Мавровски.

Днес от БАБХ съобщиха, че след засилените проверки и лабораторни анализи през май в 24% от изследваните проби са показали несъответствия. Това е наложило предприемането на допълнителни мерки към вече произведени млечни продукти, което е довело до административни и икономически затруднения за операторите в сектора.

От БАБХ посочват още, че със 100%-овия контрол на вноса на сурово и сухо мляко България цели да не допуска на територията на страната суровини с влошено качество.

Пробите ще се изпращат за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково. Вземането и изследването им ще е за сметка на бизнес операторите.