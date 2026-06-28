Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БАБХ изтегли 6 тона фалшиво краве масло от пазара

Използвани са етикети от предишен производител, което е подвело потребителите

28 Юни 2026
Д-р Кремена Стоева
Нова телевизия стопкадър
Д-р Кремена Стоева

Над 6 тона масло без никакво мляко е било изтеглено от пазара, каза директорката на дирекция "Контрол на храните" към БАБХ д-р Кремена Стоева.

За "Нова телевизия" тя съобщи, че са били проверени над 70 обекта в страната, за да се спре разпространението на партидите, в които е било засечено фалшивото масло. Две компании бяха глобени с 300 хил. евро. Липсва документация, с която да се проследи как маслото е стигнало до българския пазар. 

Вместо млечна мазнина продуктът е съдържал основно растителни мазнини и малко количество свинска мас. "Продължителната консумация на подобен продукт може да бъде неблагоприятна, особено за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система. Еднократната или краткотрайна употреба обаче не представлява непосредствен риск за здравето", успокои Стоева. 

"При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и съставът на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Незабавно разпоредихме проверки на територията на цялата страна“, обясни Стоева.По думите ѝ са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. "Иззехме около шест тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продуктът",  посочи тя. През седмицата КЗК съобщи, че е глобила две фирми, които се предлагали фалшиво Deutsche Markenbutter - германски знак за определен вид краве масло. 

И призна, че към момента не е известно колко количество от фалшивото масло е било продадено и консумирано преди проверките. "Липсваха документи за произхода и разпространението на продукта. Затова предадохме цялата документация на компетентните разследващи органи", подчерта Стоева. И допълни, че няма информация за това кой стои зад производството на маслото.

Според нея има съмнения, че са използвани етикети, останали от предишен производител, което е позволило подвеждането на потребителите. Въпреки случая, от БАБХ уверяват, че няма данни за подобна измама при други млечни продукти. "Изследвахме множество партиди и различни разфасовки на марката, която е тснала обект на измамата. Освен двете установени партиди, всички останали съдържат млечни мазнини и отговарят на изискванията. Към момента няма основание потребителите да се тревожат", изтъкна тя. 

Стоева коментира и критиките, че случаят е разкрит едва след подаден сигнал. "Всеки месец вземаме проби от различни млечни продукти - сирена, кашкавал, масло, кисело и прясно мляко. Ако продуктът беше останал на пазара, най-вероятно щяхме да го установим и при плановите проверки. Благодарни сме обаче на сигналоподателите, защото така успяхме да реагираме значително по-бързо", подчерта тя.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БАБХ, фалшиво масло

Още новини по темата

Абровски: Толкова разграден двор не очаквах да е България
24 Юни 2026

Наяве излезе мащабна измама с фалшиво масло „Deutsche Markenbutter“
22 Юни 2026

Управляващите са напът да създадат млечна криза
12 Юни 2026

БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко
09 Юни 2026

Радев смени директора на БАБХ

21 Май 2026

Близо 7 тона негодно месо откриха в месокомбината на Костинброд
17 Май 2026

БАБХ бракува 859 кг био храни, които нито са био, нито са храни
16 Май 2026

БАБХ установи, че стотици стада са фантомни
12 Май 2026

БАБХ откри 360 кг негодна храна
04 Май 2026

18 тона опасни фъстъци от Египет бяха хванати във Варна
03 Май 2026

БАБХ откри айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май
26 Апр. 2026

Всяка капка вносно мляко вече ще минава проверка
25 Апр. 2026

За два месеца БАБХ спря от продажба над 260 тона опасни храни
17 Апр. 2026

БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен
17 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса