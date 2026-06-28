БАБХ изтегли 6 тона фалшиво краве масло от пазара

Над 6 тона масло без никакво мляко е било изтеглено от пазара, каза директорката на дирекция "Контрол на храните" към БАБХ д-р Кремена Стоева.

За "Нова телевизия" тя съобщи, че са били проверени над 70 обекта в страната, за да се спре разпространението на партидите, в които е било засечено фалшивото масло. Две компании бяха глобени с 300 хил. евро. Липсва документация, с която да се проследи как маслото е стигнало до българския пазар.

Вместо млечна мазнина продуктът е съдържал основно растителни мазнини и малко количество свинска мас. "Продължителната консумация на подобен продукт може да бъде неблагоприятна, особено за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система. Еднократната или краткотрайна употреба обаче не представлява непосредствен риск за здравето", успокои Стоева.

"При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и съставът на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Незабавно разпоредихме проверки на територията на цялата страна“, обясни Стоева.По думите ѝ са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. "Иззехме около шест тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продуктът", посочи тя. През седмицата КЗК съобщи, че е глобила две фирми, които се предлагали фалшиво Deutsche Markenbutter - германски знак за определен вид краве масло.

И призна, че към момента не е известно колко количество от фалшивото масло е било продадено и консумирано преди проверките. "Липсваха документи за произхода и разпространението на продукта. Затова предадохме цялата документация на компетентните разследващи органи", подчерта Стоева. И допълни, че няма информация за това кой стои зад производството на маслото.

Според нея има съмнения, че са използвани етикети, останали от предишен производител, което е позволило подвеждането на потребителите. Въпреки случая, от БАБХ уверяват, че няма данни за подобна измама при други млечни продукти. "Изследвахме множество партиди и различни разфасовки на марката, която е тснала обект на измамата. Освен двете установени партиди, всички останали съдържат млечни мазнини и отговарят на изискванията. Към момента няма основание потребителите да се тревожат", изтъкна тя.

Стоева коментира и критиките, че случаят е разкрит едва след подаден сигнал. "Всеки месец вземаме проби от различни млечни продукти - сирена, кашкавал, масло, кисело и прясно мляко. Ако продуктът беше останал на пазара, най-вероятно щяхме да го установим и при плановите проверки. Благодарни сме обаче на сигналоподателите, защото така успяхме да реагираме значително по-бързо", подчерта тя.