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БАБХ апелира овце и кози да не ходят на църква

Стопаните да не ги водят за честванията на Голяма Богородица заради опасност от шарка

11 Авг. 2026
От БАБХ предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск от разпространение на заболяването.
Илияна Кирилова
От БАБХ предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск от разпространение на заболяването.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото на 15 август честване на Успение на Пресвета Богородица - Голяма Богородица. Причината е усложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите (ШОК).

От БАБХ предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск от разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба.

"Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт със заразени животни или замърсени материали", предупреждават от Агенцията.

 

ДАЛЕЧ ОТ ЦЪРКВАТА

От БАБХ посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви:

- овце и кози да не бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви;

- да не се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарномедицински документи;

- да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища.

 

ДРУГИ ПРАВИЛА

Агенцията предупреждава също, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка.

В населените места, които попадат в защитни и надзорни зони, свободното придвижване на овце и кози е забранено. Изключения се допускат само в изрично разрешените от БАБХ случаи и при изпълнение на определените ветеринарномедицински условия.

"Религиозният или обредният характер на събитието не представлява основание за изключение от действащите мерки", подчертават от Агенцията.

 

БЕЗ РИСК ЗА ХОРАТА

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората. Заболяването обаче е силно заразно при овцете и козите и може да доведе до висока заболеваемост и смъртност, както и до значителни икономически загуби.

Стопаните трябва ежедневно да наблюдават животните си. Сред признаците, за които трябва да следят, са повишена температура, отпадналост, намален апетит, секрети от очите и носа, кожни възли, папули и корички.

"Отговорното поведение на всеки стопанин и организатор е решаващо за ограничаване на заболяването ШОК и опазване на животновъдството", посочват от Агенцията.

И подчертават, че уважават религиозните традиции, но призовават Успение Богородично да бъде отбелязано без действия, които може да застрашат здравето на животните и поминъка на животновъдите.

 

ЗАЩИТНА ЗОНА

Същевременно БАБХ констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Тянево, община Симеоновград, област Хасково, в който се отглеждат 137 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от Агенцията.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, област Хасково; и село Овчарово от община Харманли, област Хасково. Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището.

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