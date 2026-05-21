Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев смени директора на БАБХ

Новият шеф е проф. Светла Янчева

21 Май 2026Обновена
проф. Светла Янчева
проф. Светла Янчева

Министър-председателят Румен Радев освобождава изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, съобщи БНР. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Мавровски заяви, че е получил заповедта за освобождаването си на бланка на Министерския съвет, но без подпис и официален печат.

Мавровски оглави Агенцията по безопасност на храните в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества хранителна продукция заради нарушения на изискванията за безопасност.

Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Проф. Янчева беше зам.-министър в служебното правителство с премиер Огнян Герджиков, назначено от Румен Радев през 2017 г. Тя е дългогодишен преподавател и учен в Аграрния университет в Пловдив.  Била е заместник-ректор по международната дейност и директор на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността към висшето училище.

От 2006 г. ръководи Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а впоследствие става доцент и професор към катедра „Генетика и селекция“. Професионалната ѝ дейност е насочена към областта на растениевъдството и биотехнологиите.

През 2021 г. проф. д-р Светла Янчева е удостоена с престижното европейско отличие Erasmus Academic Minister за приноса си към развитието на студентската мобилност и международното сътрудничество.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БАБХ, Ангел Мавровски

Още новини по темата

Близо 7 тона негодно месо откриха в месокомбината на Костинброд
17 Май 2026

БАБХ бракува 859 кг био храни, които нито са био, нито са храни
16 Май 2026

БАБХ установи, че стотици стада са фантомни
12 Май 2026

БАБХ откри 360 кг негодна храна
04 Май 2026

18 тона опасни фъстъци от Египет бяха хванати във Варна
03 Май 2026

БАБХ откри айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май
26 Апр. 2026

Всяка капка вносно мляко вече ще минава проверка
25 Апр. 2026

За два месеца БАБХ спря от продажба над 260 тона опасни храни
17 Апр. 2026

Христанов връща Ангел Мавровски в агенцията по храни като директор
23 Февр. 2026

БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен
17 Дек. 2025

Агенциите за инвестициите и за храните са с нови шефове
24 Ноем. 2025

Агенцията по храните ще плати 45 млн. лв. по 13 изгубени дела
13 Май 2025

Брюксел ще реши вместо София за фермата с чумата
17 Дек. 2024

И Франция потвърди - има чума в овцефермата във Велинград

16 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса