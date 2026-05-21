Радев смени директора на БАБХ

Министър-председателят Румен Радев освобождава изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, съобщи БНР. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Мавровски заяви, че е получил заповедта за освобождаването си на бланка на Министерския съвет, но без подпис и официален печат.

Мавровски оглави Агенцията по безопасност на храните в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества хранителна продукция заради нарушения на изискванията за безопасност.

Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Проф. Янчева беше зам.-министър в служебното правителство с премиер Огнян Герджиков, назначено от Румен Радев през 2017 г. Тя е дългогодишен преподавател и учен в Аграрния университет в Пловдив. Била е заместник-ректор по международната дейност и директор на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността към висшето училище.

От 2006 г. ръководи Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а впоследствие става доцент и професор към катедра „Генетика и селекция“. Професионалната ѝ дейност е насочена към областта на растениевъдството и биотехнологиите.

През 2021 г. проф. д-р Светла Янчева е удостоена с престижното европейско отличие Erasmus Academic Minister за приноса си към развитието на студентската мобилност и международното сътрудничество.