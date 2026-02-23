Медия без
Христанов връща Ангел Мавровски в агенцията по храни като директор

Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев ще поемат постовете на зам. министри на земеделието

Днес, 09:22
Ангел Мавровски
БНР
Ангел Мавровски

Д-р Ангел Мавровски ще бъде новият изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, съобщава  БНР от свои източници. През 2022 г. Мавровски беше заместник - директор на БАБХ с ресор "Граничен контрол". После бе махнат, а в интервю през 2024 г. обявява, че "БАБХ продължава да е нарицателно име за корупция и схеми".

Агенцията по храните е ключова за обявените от служебния министър Иван Христанов антикорупционни приоритети.  

Мавровски поема поста от д-р Калина Милушева, която остана на него по-малко от три месеца.

Три нови назначения се подготвят в управленския екип на Министерството на земеделието и храните, съобщава още националното радио. Адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев ще поемат постовете на заместник-министри.

