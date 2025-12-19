Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Старият протест" роди нова политическа сила

"Зелено движение", "Ние идваме" и други се обединяват

Днес, 09:19
Протестът от 2020 г. ражда и днес политически новини.
Илияна Кирилова
Протестът от 2020 г. ражда и днес политически новини.

Неизбежните парламентарни избори "джуркат" политическото пространство. Тези дни бе обявено обединение срещу "завладяната държава", което ще търси и други партньори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. В основата му са "Зелено движение, "Единение", "Средна европейска класа" и "Ние идваме". Тоест то съюзява Тома Белев, Борислав Сандов, Даниела Божинова, Иван Христанов, Константин Бачийски, Арман Бабикян, Мария Капон и др. - всички те водещи лица от протестите през 2020 г., участници и в сегашните, бивши партньори или членове на ПП и ДБ - влезли в парламента или изпълнителната власт след вълненията срещу "Борисов 3".

"Непосредствената цел е протестите да намерят пълна реализация в личностите на антикорупционната общност, за да достигне цел за мнозинство от над 121 народни представители в 52-то Народно събрание. Четирите партии започнаха своето сътрудничество след разпадането на “Сглобката” през април 2024 г. Инициативата категорично не цели формиране на механичен сбор от партии, граждански формации и активисти. А се стреми да намери устойчив, политически формат, основан на принципи, прозрачност, справедливост и защита на общественият интерес", заяви "Зелено движение".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Зелено движение, Иван Христанов, Средна европейска класа, Константин Бачийски, Ние идваме, Арман Бабикян

Още новини по темата

На Пеевски Борисов вече му е излишен

16 Окт. 2025

Еколози: Държавата продава част от Сердика и езеро
29 Юни 2025

2.5 млрд. лева се крадат от земеделието на година
19 Юни 2025

Варна ще има асансьор на морето
28 Май 2025

Чумният скандал във Велинград е гавра с цяла България

05 Дек. 2024

Билбордове петнят природозащитници
24 Септ. 2024

За 546 селища у нас не се знае имат ли, нямат ли вода
27 Авг. 2024

И партията на Бачийски напуска коалиция ПП-ДБ
23 Апр. 2024

"Зелено движение" напусна ПП-ДБ за изборите
15 Апр. 2024

ПП-ДБ сбъркаха – мислеха, че могат да излъжат всички
26 Март 2024

След вота - качулка: ПП-Бургас заклейми Константин Бачийски
19 Дек. 2023

Подставени лица на корпулентния бизнесмен Д.П. искат държавна земя на безценица
29 Ноем. 2023

"Искаме да победим Димитър Николов" е големият бургаски виц
17 Окт. 2023

Пеевски превърна "добрите сили" в предпазител преди сексуален акт
04 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ