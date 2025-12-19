"Старият протест" роди нова политическа сила

Неизбежните парламентарни избори "джуркат" политическото пространство. Тези дни бе обявено обединение срещу "завладяната държава", което ще търси и други партньори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. В основата му са "Зелено движение, "Единение", "Средна европейска класа" и "Ние идваме". Тоест то съюзява Тома Белев, Борислав Сандов, Даниела Божинова, Иван Христанов, Константин Бачийски, Арман Бабикян, Мария Капон и др. - всички те водещи лица от протестите през 2020 г., участници и в сегашните, бивши партньори или членове на ПП и ДБ - влезли в парламента или изпълнителната власт след вълненията срещу "Борисов 3".

"Непосредствената цел е протестите да намерят пълна реализация в личностите на антикорупционната общност, за да достигне цел за мнозинство от над 121 народни представители в 52-то Народно събрание. Четирите партии започнаха своето сътрудничество след разпадането на “Сглобката” през април 2024 г. Инициативата категорично не цели формиране на механичен сбор от партии, граждански формации и активисти. А се стреми да намери устойчив, политически формат, основан на принципи, прозрачност, справедливост и защита на общественият интерес", заяви "Зелено движение".