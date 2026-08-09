Син на член на ВСС иска да избяга от ключовата градска прокуратура

Булфото Йордан Стоев е един от членовете на ВСС, чиито деца влязоха в съдебната власт, докато родители им ръководят системата. Мандатът на този съвет изтече през 2022 г., но той все още е на власт.

Павел Стоев, син на члена на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев, е поискал да се махне като младши следовател към ключовата Софийска градска прокуратура само дни, след като беше назначен в нея. Това установи проучване на "Сега" в протоколите от заседанията на Прокурорската колегия на ВСС и атестационната ѝ комисия.

Синът на Стоев, който беше втори в класирането в конкурса за младши следователи (изпревари го участник с по-добри оценки от университета), беше назначен в градската прокуратура от 1 юли. (От тази дата и Преслав Дамянов, син на друг член на ВСС - Огнян Дамянов е младши магистрат, но в Софийския градски съд.) На 15 юли по молба на Стоев-син Прокурорската колегия открива процедура по преместване във Военната прокуратура в София. Решението е взето без никакъв коментар, като точката е гласувана анблок с куп други точки. Така не става ясно защо слабонатоварената военна прокуратура, в която делата се броят на пръсти, има по-голяма нужда от младши следовател от претрупаната градска прокуратура.

Даден е срок, в който всички младши следователи от градската прокуратура са уведомени за процедурата, в който постъпва молбата единствено на Стоев. Неговото преместване влиза в дневния ред на колегията за 5 август. Изненадващо обаче точката е оттеглена. Това също се случва без никакви обяснения и дебат в колегията. Така приключва, поне засега, сагата с местенето на Стоев.

Заради това, че Стоев-младши е в Софийската градска прокуратура баща му си направи отвод при гласуването за отстраняването на градската прокурорка Емилия Русинова. По същата причина в гласуването не участва и друг член на колегията - Калина Чапкънова.

Самият Стоев беше обект на искане за дисциплинарно уволнение като член на съвета, но изтеклата давност го спаси от образуване на дисциплинарно производство.

В края на март 48 народни представители от 51-вото Народно събрание - от ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи", внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС от парламентарната квота Йордан Стоев, като настояваха той да бъде освободен от поста. Искането беше мотивирано с публични данни, включително на разпространен на 22 май 2023 г. от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев. Допълнително се отбелязва и неприемливият тон в разговора, в който членове на прокурорската колегия са наречени "въшки".