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Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания в МВР

Само за дни нови директори бяха назначени в Кюстендил, Видин, Стара Загора

05 Авг. 2026
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания, при това на най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР. 

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар). Пълната чистка беше обяснена тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа. Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове, а накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори.

Сега обаче по места се забелязва изненадващи кадрили, които са все със заповеди на сегашния вътрешен министър. Така, според официалното съобщение, със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Видин. И.д. главен секретар на МВР - главен комисар Любомир Николов, в присъствието на областния управител, го е представил пред състава, разказват от полицията.

"Никой не е над държавата и никой не е по-голям от закона. Това послание искам да стигне до всеки един служител. Трябва да работим отговорно, достойно и мотивирано". С тези думи новият директор се обърнал към ръководните служители от Областната дирекция и Районните управления. "Дирекцията трябва да отговори на големите обществени очаквания и да докаже, че е институция, заслужаваща доверие", категоричен бил новият шеф Григоров, представен като роден през 1981 г. в София и завършил ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Досегашният директор - старши комисар Мирослав Милков, благодарил на колегите за съвместната работа. Той отново заема титулярната си длъжност - зам.-директор на ОД на МВР. 

Зам.-министър Емил Ганчев и зам.-министър Венцислав Катинов пък са представили пред състава новия директор на ОДМВР-Стара Загора. Със заповед на Демерджиев начело е временно преназначен старши комисар Димитър Машов. Той е роден на 5 януари 1976 г. Завършил е ВИПОНД на МВР в Симеоново, както и Университетa по библиотекознание и информационни технологии в София. Започва работа в системата на МВР през 2001 г., като оперативен работник в 8-мо районно управление на СДВР. През 2002 г. е бил преназначен в сектор “Престъпления, свързани с МПС” при СДВР.

За временен зам.-директор и началник отдел „Криминална полиция“ на ОД на МВР-Стара Загора пък е назначен комисар Асен Йорданов. От октомври 2025 г. до момента той е бил началник на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Стара Загора.

Само преди няколко дни, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, представи пред ръководния състав и нов директор на ОДМВР-Кюстендил - ст. комисар Васил Йоцов, също временно преназначен на длъжността.

Досегашният директор – ст. комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата преди това позиция в сектор „Криминална полиция“ на ОДМВР-Кюстендил. Той е пожелал успех в работата и благодарил на състава за постигнатите резултати в работата през изминалите пет месеца, през които е ръководил дирекцията, информираха от пресцентъра.

Васил Йоцов е представен като служител в системата на МВР от 1999 г. и като заемал различни изпълнителски и управленски позиции. До момента е бил началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в граничния полицейски участък "Олтоманци" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман.

И.ф. главният секретар на МВР представя новото ръководство на ОДМВР-Видин
МВР И.ф. главният секретар на МВР представя новото ръководство на ОДМВР-Видин
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МВР, кадрови промени

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