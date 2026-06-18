Полицията в София задържа младеж, опитал се да отвлече кола с дете

22-годишен мъж е задържан вчера в центъра на София след поредица престъпни действия, завършили с опит за отнемане на автомобил, в който се е намирало и малко дете, съобщи Нова тв.

По информация на заместник-началника на Първо районно управление в столицата комисар Стефан Попов, всичко започва в късния следобед в района на Борисовата градина. По първоначални данни младият мъж е направил опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони. Собственикът на обекта го забелязал и го подгонил през парка.

Преследването продължило около 15 минути и завършило в района на Полиграфическия комбинат. В опит да се укрие, заподозреният се качил в автомобил, на чиято предна седалка се намирала жена. Според данните на полицията тя не потеглила, след което мъжът напуснал превозното средство.

По-късно той използвал инструмент за взломяване и се насочил към друг автомобил, управляван от служител на Столичната дирекция на вътрешните работи, който работи в специализираните полицейски сили. В колата се е намирало и петгодишното дете на полицая.

От МВР посочват, че автомобилът бил с работещ двигател. В момента, в който служителят слязъл от колата, за да задържи мъжа, заподозреният се преместил на шофьорското място и потеглил. По данни на полицията той едва не блъснал служителя.

След като полицаят се легитимирал, 22-годишният спрял автомобила. Малко след това бил задържан и отведен в районното управление.

Според комисар Попов задържаният е добре познат на органите на реда и има над 20 криминални регистрации, свързани основно с кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества. При задържането у него е са били открити наркотици. От полицията уточняват, че се проверява дали мъжът е бил под въздействието на упойващи вещества по време на инцидента.

От МВР допълват, че разполагат с оперативна информация, според която в рамките на същия ден заподозреният е бил съпричастен и към други криминални прояви. По случая е образувано досъдебно производство.