МВР показа как хваща нарушители на пътя чрез цивилни коли

Скрийншот видео МВР Светлата кола е цивилна кола на МВР и само след секунди тя ще спре тъмния автомобил

МВР се похвали официално с видео как хваща нарушители на пътя чрез използването на цивилни необозначени автомобили. Това става само дни след като полицията пусна и как залавя нарушители чрез използването и снимането с дрон.

Десетки водачи бяха изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението, обявиха сега от вътрешното министерство.

Масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube. Масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.

В хода на операцията са проверени 288 моторни превозни средства и 409 лица. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неизправни превозни средства, 4 нерегистрирани МПС и двама неправоспособни водачи.

Полицейските служители са установили и двама водачи с неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС. На четири превозни средства е забранено да продължат движението си.

МВР-шефът: Купуваме необозначени коли и ги пускаме на пътя Ще закупим и ще пуснем необозначени полицейски автомобили, за да контролират в движение агресивните шофьори, които нарушават Закона за движение по пътищата. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на брифинг в Добрич.

В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша.

ГДНП напомня, че за непоставен обезопасителен колан се отнемат 10 контролни точки. Същият брой точки се отнемат и за неправилно изпреварване, а когато е създадена опасност за движението – 13 контролни точки.

МВР глобява за нарушения на пътя, заснети с дрон Пътни полицаи в Сливен използваха дрон с камера за установяване на нарушения по време на специализирана операция по метода „широкообхватен контрол", съобщиха от Областната дирекция на МВР. Акцията е осъществена вчера между 9:00 и 12:00 ч.

Само преди дни на Орлов мост можеше да бъде видяна в действие цивилна необзанечена кола на МВР и в рамките на центъра на града. Сиво "Ауди" следва определено време автомобил-нарушител и след като пусна светлинен сигнал, който идваше от лампи на задното стъкло и звук, го спря. В колата имаше цивилен, но и униформа, който излезе и написа акт на нарушителя.