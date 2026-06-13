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МВР показа как хваща нарушители на пътя чрез цивилни коли

Само преди дни полицията се похвали и как глобява чрез използването на дрон

13 Юни 2026
Светлата кола е цивилна кола на МВР и само след секунди тя ще спре тъмния автомобил
Скрийншот видео МВР
Светлата кола е цивилна кола на МВР и само след секунди тя ще спре тъмния автомобил

МВР се похвали официално с видео как хваща нарушители на пътя чрез използването на цивилни необозначени автомобили. Това става само дни след като полицията пусна и как залавя нарушители чрез използването и снимането с дрон.

Десетки водачи бяха изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението, обявиха сега от вътрешното министерство.

Масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч
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В хода на операцията са проверени 288 моторни превозни средства и 409 лица. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неизправни превозни средства, 4 нерегистрирани МПС и двама неправоспособни водачи.

Полицейските служители са установили и двама водачи с неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС. На четири превозни средства е забранено да продължат движението си.

МВР-шефът: Купуваме необозначени коли и ги пускаме на пътя
Ще закупим и ще пуснем необозначени полицейски автомобили, за да контролират в движение агресивните шофьори, които нарушават Закона за движение по пътищата.  Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на брифинг в Добрич.
СЕГА
14 Апр. 2025

В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша.

ГДНП напомня, че за непоставен обезопасителен колан се отнемат 10 контролни точки. Същият брой точки се отнемат и за неправилно изпреварване, а когато е създадена опасност за движението – 13 контролни точки.

МВР глобява за нарушения на пътя, заснети с дрон
Пътни полицаи в Сливен използваха дрон с камера за установяване на нарушения по време на специализирана операция по метода „широкообхватен контрол", съобщиха от Областната дирекция на МВР. Акцията е осъществена вчера между 9:00 и 12:00 ч.
СЕГА
03 Юни 2026

Само преди дни на Орлов мост можеше да бъде видяна в действие цивилна необзанечена кола на МВР и в рамките на центъра на града. Сиво "Ауди" следва определено време автомобил-нарушител и след като пусна светлинен сигнал, който идваше от лампи на задното стъкло и звук, го спря. В колата имаше цивилен, но и униформа, който излезе и написа акт на нарушителя.

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Ключови думи:

цивилни автомобили, МВР

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