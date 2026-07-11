Шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия" е задържан за 72 часа

БГНЕС С постановление на наблюдаващия прокурор по делото е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа водача на тежкотоварния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера, предава БГНЕС.

Срещу А.И. е повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две лица в резултат на пътнотранспортното произшествие. С постановление на наблюдаващия прокурор по делото е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

Проверки

МВР започва незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщава БНТ, като цитира министерството.

Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

Главните дирекции "Национална полиция" и "Гранична полиция", СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА "Автомобилна администрация", е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението.

При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани.

При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА "Автомобилна администрация".